AK Parti'den 5 kritik tespit! Sorunlar tek tek not ediliyor

01 Ekim 2024 10:04 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 10:23

AK Parti'de tüm kadrolar, 8. Büyük Olağan Kongre hazırlıkları kapsamında toplumun her kesimiyle bir araya geliyor. Yüz yüze vatandaşların sorunları ve taleplerini dinleyen AK Parti kadroları, 5 ana başlık belirledi. İşte detaylar...

AK Parti​ kadroları, bakanlar​ ve milletvekilleri; 8. Büyük Olağan Kongre​'ye hazırlık kapsamında toplumun tüm kesimleriyle buluşmalar gerçekleştiriyor. İlçelere yapılan ziyaretlerle halkla doğrudan temas kuruluyor. Her ilin ekonomik yapısı ve vatandaşların uğraş alanları dikkate alınarak, ilgili sektörlerdeki çalışanlarla görüşülüyor ve sorunlar ile talepler kaydediliyor.

DEZENFORMASYONLARIN GERÇEKLERİ AKTARILIYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; gerçekleştirilen temaslarda fabrikalarda teşvikler ve sübvansiyonlar hakkında bilgi verilirken, gençlere eski ve yeni Türkiye karşılaştırması yapılıyor. STK'larla yapılan toplantılarda, ekonomi başta olmak üzere topluma yönelik manipülasyon ve dezenformasyonların gerçekleri aktarılıyor.

"VATANDAŞ EKONOMİK PROGRAMA GÜVENİYOR"

Yaz boyunca süren 'Türkiye Buluşmaları' değerlendirmeleri de dikkat çekiyor. Sahada esnaf ve ticaretle uğraşanların ekonomik programa duyduğu güven belirgin hale geldi.

Vatandaşlar, ekonomik programa güvenerek biraz daha sabredip sonuçları görmeyi bekliyor. İlk verilerin olumlu yansımaları, seçim döneminde ekonomi konusunda gösterilen direncin büyük ölçüde aşıldığını ortaya koydu.

AK PARTİ'DEN 5 KRİTİK TESPİT!

İşte AK Parti’nin Türkiye buluşmalarındaki 5 tespiti;