AK Parti'den Baykar'a teşekkür! Vergi rekortmeni olmuşlardı

29 Ağustos 2024 16:00 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 16:13

Baykar 2023'e damga vurdu: Tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında

Baykar 2023'e damga vurdu: Tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında

Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada ise Haluk Bayraktar, yer aldı. AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, vergi rekortmenleri listesi başındaki Baykar Yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’a teşekkür etti.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çalışarak, üreterek ve vergi vererek ülkemize katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Vergi rekortmenleri listesinin başındaki Baykar Yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’ın ortaya koyduğu başarı, ülkemizin gelecek vizyonunun, özgüveninin ve azminin sembollerinden olmuştur; takdire şayandır.

Bu başarı, Türkiye’nin geleceğine üreterek katkıda bulunmak isteyen tüm gençlerimize örnek teşkil etmektedir. Bu başarı hikayesi, hem vergileriyle hem de ürettikleri yüksek katma değerli inovatif ürünleri ile milli güvenliğimize katkının ve milli teknoloji hamlesinin simgesidir. Bu başarı öyküsüne yalan yanlış iddialarla saldıranların ve bu katkıları zedelemeye çalışanların yaptıkları tek şey, bu ülkenin başarılarından rahatsızlık duymaktır. Bu tip yalan yanlış sözler üretenlerin, aynı zamanda Türkiye’ye ait her gelişmeden de rahatsız olmaları tesadüf değildir."