AK Parti'den BM'nin 'Srebrenitsa' kararına ilişkin açıklama: İnsanlık adına memnuniyet vericidir

24 May 2024 12:03 - Güncelleme : 24 May 2024 16:21

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir karar imza attı. Genel Kurul’da, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesini talep eden karar tasarısı oylaması yapıldı.

Oylama sonucunda; BM genel kurulu 11 Temmuz gününü Srebrenitsa'daki 1995 Soykırımını Anma Günü olarak belirleyen ve her yıl anılmasını öngören kararı kabul etti.



11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı anma günü" ilan edilmesi talep edilen karar tasarısını kabul etti. genel kurulu’nda yapılan oylamada 84 ülke karara ‘evet’ oyu verirken 19 ülke ‘hayır’ oyu verdi. 68 ülke ise oylamada çekimser kaldı.

ÇELİK, KARARI DEĞERLENDİRDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan etmesini değerlendirdi.

"İNSANLIK ADINA MENNUNİYET VERİCİDİR"

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz gününü Srebrenitsa'daki 1995 Soykırımı'nı Anma Günü olarak belirleyen kararı kabul etmesi insanlık adına memnuniyet vericidir. Bu karar, soykırım eylemini gerçekleştiren devlet ve yapıların tarihe nasıl kara bir leke olarak kazınacaklarını göstermesi bakımından da fevkalade anlamlı bir adım olmuştur."