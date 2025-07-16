AK Parti'den CHP lideri Özgür Özel'e sert tepki: Anlayacak kapasite yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanınımızın sözlerinin ve iradesinin kıymetini milletimiz ve tüm dünya takdir etmiştir. Özgür Özel’in ve benzerlerinin bu kıymeti anlayacak siyasi kabiliyeti ve kapasitesi yoktur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Sözde siyaset yapanların söylediklerinin hiçbir itibarı yoktur" ifadelerini kullandı.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği sözler her türlü siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksundur. Özgür Özel, “muteber siyasetçi”nin kim olduğuna CHP’nin değil, milletin karar verdiğini yine anlamamış. Milletimizin Cumhurbaşkanımıza muteber bir siyaset ve devlet adamı olarak seçimlerde defalarca onay verdiği tarihi ve siyasi bir hakikattir. Özgür Özel’in temsil ettiği zihniyet ise milletin muteber kabul ettiğiyle kavga etmek üzerine kuruludur.

"KENDİSİ AÇISINDAN ÇOK İBRETLİK NETİCELER VERİR"

Özgür Özel “yönetme kabiliyeti” ve “muhakeme” tartışması açmak istiyorsa, bunun sonuçları kendisi açısından çok ibretlik neticeler verir. Kendisinin “yönetme kabiliyeti”nin partisinin her yerinden fışkıran skandallardan ibaret olduğu görülüyor. Ortaya koyduğu “siyasi muhakeme”nin ise CHP’yi ağır bir zihinsel ve siyasi vesayet altına soktuğunun ispatı olduğu artık ilan edilmiştir.

"SÖYLEDİKLERİNİN HİÇBİR İTİBARI YOKTUR"

Özgür Özel kendi sözlerine siyasi muhakeme diyorsa, bunun siyasi hayatımıza müdahale için yabancılara davetiye gönderen “güdümlü bir muhakeme” olduğu açıktır. Başkalarının muhakemesini kopyalayarak sözde siyaset yapanların söylediklerinin hiçbir itibarı yoktur.

"ANLAYACAK SİYASİ KABİLİYETİ VE KAPASİTESİ YOKTUR"

Özgür Özel “yönetme ve muhakeme yeteneğini kaybetmiş” bir siyaset biçimi arıyorsa; kendi sözlerine, toksik siyaset tarzına ve hiçbir meseleyi yönetememe haline bakmalıdır. Cumhurbaşkanınımızın sözlerinin ve iradesinin kıymetini milletimiz ve tüm dünya takdir etmiştir. Özgür Özel’in ve benzerlerinin bu kıymeti anlayacak siyasi kabiliyeti ve kapasitesi yoktur"

https://x.com/omerrcelik/status/1945398847569555878