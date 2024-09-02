AK Parti'den CHP'li belediyelere tepki: O 5 sene geçmez

02 Eylül 2024 16:52 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 16:59

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ziya Yılmaz, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaretinde CHP'li belediyelere yüklendi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını söyleyen Yılmaz, “Seçim kaybeden belediye başkanlarımız da hiç üzülmesinler. Ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini biz biliyoruz" dedi.

CHP'li belediyeleri işaret eden Yılmaz, sosyal medyayı kullanarak ve çeşitli algı mekanizmalarını kullandıklarını, yaptıkları işleri cilalayıp, süsleyip, püsleyip önemli işler yapıyorlarmış gibi anlattıklarını söyledi.

"HİÇ ÖYLE HAYAL ETMESİNLER"

CHP'li belediyelerin sosyal medya algısıyla birlikte önümüzdeki 5 seneyi geçirmeyi planladıklarını belirten Yılmaz, "O 5 sene geçmez. Hiç öyle hayal etmesinler. Öyle bir şey mümkün değil. Ama biz yaptığımız hizmetlerle hiçbir şekilde sosyal medya algısıyla oluşmayacak kadar bir siyaset algısını Allah'ın izniyle hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.