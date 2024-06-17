Siyasette bayramlaşma trafiği! AK Parti'den CHP ve MHP'ye bayram ziyareti

17 Haziran 2024 09:40 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 09:57

Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma etkinliği başladı. AK Parti'de ilk bayramlaşma sabahın erken saatlerinde CHP'yi ziyaret ve kabulle başladı. AK Parti daha sonrasında; MHP, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi ile ziyaretlerine devam edecek.

CHP'DE BAYRAMLAŞMA

CHP'nin kabul heyeti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kadın Kolları MYK Üyesi Ciğdem Gegeoğlu, Gençlik Kolları Genel Saymanı Yusuf Baştuğ, ziyaret heyeti ise Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kadın Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Eda Albayrak'tan oluşacak.

CHP heyeti, AK Parti, MHP, DEM Parti, İYİ Parti, DSP, BBP, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Memleket Partisi, DEVA Partisi ve diğer partilerle bayramlaşacak.

MHP, İYİ PARTİ VE BBP...

MHP kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığında MYK üyeleri Esma Özdaşlı ve Fatih Çetinkaya, ziyaret heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MYK üyeleri Özgür Bayraktar ile Emine Güven Öztürk olacak.

MHP, AK Parti, CHP, DSP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak.

İYİ Parti heyeti, AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, BBP, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, BTP, Memleket Partisi ve DEVA Partisi'ni ziyaret edecek.

Saadet Partisi, CHP, İYİ Parti, BBP, DEM Parti ve diğer partilerle bayramlaşacak. BBP de AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Memleket Partisi, DSP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak.