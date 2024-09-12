AK Parti'den CHP'ye 'Dilruba' tepkisi: Normalleşme süreci anormalleşmeye başladı

12 Eylül 2024 14:40 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 15:25

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Dilbura Kayserilioğlu üzerinden CHP'ye eleştirilerde bulundu. 31 Mart seçimlerinin ardından başlayan normalleşme sürecinin anormalleştiğini söyleyen Elitaş, "Biz başka birine küfredip hakaret edeni baş tacı etmiyoruz. Siz yanınızda ağırlıyorsunuz" diyerek tepkisini gösterdi.

AK Parti'de kongre sürecinin başlamasıyla parti kadroları sahaya indi. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Ordu'da Türkiye Buluşmaları kapsamında düzenlenen programa katıldı. Elitaş'a Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Partili milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

"CUMHURİYETİN KURUŞUNUN YÜZDE 23'LÜK SÜRECİNİ AK PARTİ YÖNETTİ"

Programda açıklamalarda bulunan AK Partili Mustafa Elitaş, AK Parti'nin kurulduktan 16 ay sonra iktidar olduğunu, bugün ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yaklaşık yüzde 23'lük bir sürecini AK Parti kadrolarının yönettiğini ifade etti. İktidarları döneminde birçok yatırımı hayata geçirdiklerini söyleyen Elitaş, "Türkiye 1923 yılından 2002 yılına kadar geçen 79 yıllık sürede 6 bin 100 kilometrelik duble yol yaparken, 22 yıllık iktidarımız sürecinde 30 binden fazla duble yolu hayata geçirdik. Türkiye’de 70 üniversite var iken, bugün 208 devlet üniversitesine kavuştuk. Şu an her vilayette üniversite yapma başarısını elde ettik" dedi.

"NORMALLEŞME SÜRECİ ANORMALLEŞMEYE BAŞLADI"

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyaset arasında normalleşme ve yumuşamanın başladığına dikkat çeken Mustafa Elitaş, son dönemde bu sürecin zarar gördüğünü dile getirdi. Siyasetin her geçen gün nezaketten uzaklaştığını belirten Elitaş, "Artık şiddetin ağır bastığını, şiddetin sadece dille değil, farklı şekilde de ortaya çıktığı bir süreci yaşadık. Siyasette normal olan etik kurallar çerçevesinde eleştirip, eleştiri ağır da olabilir, şiddetli de olabilir. Ama hakaret ve küfrü kesinlikle kabul etmediğimiz bir sürece maalesef girmiş durumdayız" diye konuştu.

Normalleşme sürecinin kendilerini umutlandırdığını açıklayan Elitaş, "Biz de siyaseti bu sürece doğru götürmeye çalıştık ve samimiyetle de inanmıştık. Ama üzerinden 2,5 ay geçtikten sonra maalesef ana muhalefet partisinin genel başkanı 'normalleşme' diye tanımlarken 'anormalleşmeyi' de beraberinde getirmeye başladı" şeklinde görüş belirtti.

CHPYE DİLRUBA ELEŞTİRİSİ

CHP'nin AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu vatandaşı İzmir'deki bir etkinlikte onur konuğu yapmasına tepki gösteren AK Partili Mustafa Elitaş, "Sosyal medyanın AK Parti'ye oy veren insanların, Cumhurbaşkanımıza, AK Partili kadrolara ahlak dışı, etik dışı söylem yapan ve onunla ilgili gözaltına alınan birisinin İzmir'deki yaptığı toplantıda protokolde ağırlayıp hemen yanına çağıran sayın Özgür Özel'in çok anormalleşme sürecini başlattığının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"MİLLETE HAKARET EDENLERİ TEŞVİK EDİYORSUNUZ"

Özgür Özel'in bu konuyla ilgili geri adım atmasını da değerlendiren Mustafa Elitaş, "Özür dilemiş, 'ben bu işte hata yaptım' diye. Doğru mu, yanlış mı? Bilmiyorum, özür dilemiş ama Tayyip Bey de 'bana hakaret edenler adına özür dilesin' diyor. Bakın Sayın Özgür Özel, burada ayıramadığınız nokta şu, biz hakaret edilmesini, küfredilmesini, siyasetçiyle ilgili, onları küfürlü ve farklı şekilde eleştirileri, hakareti doğru bulmadığımızı ve bununla ilgili tedbir almamız gerektiğini söylüyoruz. Ama siz sadece Cumhurbaşkanımıza değil, AK Parti'ye oy verenlerin tamamına hakaret eden birisinin gelip yanınızda ağırlıyorsunuz, aradaki fark bu" diyerek tepkisini dile getirdi.

İşin normalinin Dilruba'yı yanına almak değil eleştirmek olduğunu belirten Elitaş, "Anormal bir şey yapıyorsunuz. Millete hakaret eden kişiyi yanınıza alıp ona iltifat ediyorsunuz. Hakaret edenlerin önünü açıyorsunuz, teşvik ediyorsunuz" dedi.

"BAŞKA BİRİNE KÜFÜR EDENİ BAŞ TACI ETMİYORUZ"

CHP lideri Özgür Özel'e çağrıda bulunan Mustafa Elitaş, "Biz başka birine küfreden, hakaret edeni baş tacı etmiyoruz. Onunla ilgili gereken tepkilerimizi ortaya koyuyoruz. Özgür Özel, normalleşme dediği şeyi anormalleşmeden çıkarıp, siyaset dilini vatandaşın da istediği ahlaki bir dile çevirmek için elinden gelen gayreti gösterir diye ümit ediyoruz" diye konuştu.