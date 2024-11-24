AK Parti'den erken seçim açıklaması! Muhalefete net mesaj: "Yakın zamanda..."

24 Kasım 2024 15:03 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 15:16

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin erken seçim çağrılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefetin yakın zamanda bir seçim olsa yine aynı yenilgiyi alacağını belirten Çelik, "Ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

AK Parti​ Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Arkeoloji Müzesinde yapılan Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresinde siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"DİRENDİĞİ İÇİN BU SÖZLERİ SÖYLÜYORLAR"

Bir takım yabancı basında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör dendiğini de anımsatan Çelik, "Diz çöktürmek isteyenlere karşı direndiği için bu sözleri söylüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan​ milletin sevgisidir, milletin adamıdır. Milletin sevgilisinin arkasında Seyhanlı, Adanalı, Türkiye'nin her yerinde sonuna kadar yürüyeceğimize bu topraklarımızda bir kere daha söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Muhalefetin sıkıştığında her defasında erken seçimden bahsettiğinin altını çizen Çelik, “Kuşkusuz bugün biz seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir. Önümüzdeki dönemi Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmak için güçlü bir şekilde yol yürüyerek ilerlemeye devam edeceğiz. Muhalefetteki karışıklık, kendi aralarındaki kavga, kendi aralarındaki huzursuzluk, her söz konusu olduğunda sürekli olarak AK Parti'ye bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Cumhurbaşkanımıza bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Sesimizi kısa bileceklerini zannediyorlar" dedi.

TBMM'DEKİ KAYYUM GERGİNLİĞİ

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de kayyum tepkisi altında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yapılanlara değinen Çelik, "Geçen gün de gördünüz mecliste çirkin bir eylem oldu. İçişleri bakanımız komisyon toplantısına girerken önünü kesmeye çalıştılar. Ama bir kere daha gördüler ki AK Parti'yi herhangi bir şekilde susturmak, hiçbir şekilde mümkün değildir Cumhur İttifakı susturmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Değerli arkadaşlarım Şunu bizim teşkilatlarımız çok iyi bilirler. O sebeple yeni göreve gelecek ilçe başkanlarımızın da bu şuurla ve bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini bir kere daha ifade etmek isterim. Biz seçimden seçime çalışan bir teşkilat değiliz. Türkiye'nin önünde bir erken seçim yoktur. Ama biz her gün seçim varmış gibi çalışan bir teşkilatız” diye konuştu.