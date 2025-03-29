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 | Bengül Arıca

AK Parti'den Harvard Üniversitesi'nin kararına sert tepki! Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı görevden alındı

Harvard Üniversitesi yönetiminin Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması ve Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in görevden alınmasına, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Çelik "Bu karar, tüm dünyada “akademik düşünceyi siyonistleştirmek” isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır." ifadesini kullandı.

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AK Parti'den Harvard Üniversitesi'nin kararına sert tepki! Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı görevden alındı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 09:26

Harvard Üniversitesi, Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in görevine son verdi. Skandal karara AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde (Center for Middle Eastern Studies - CMES) yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır. Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir.
Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi anti-semitizm olarak yaftalanıyor. Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini “köleleştirme” çabasından başka bir şey değildir.

“AKADEMİK DÜŞÜNCEYİ SİYONİSTLEŞTİRMEK İSTEYENLERİN YENİ BİR SALDIRGANLIĞI"

Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Prof Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada “akademik düşünceyi siyonistleştirmek” isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır. Siyonizm insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir."

https://x.com/omerrcelik/status/1905861952686932105

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