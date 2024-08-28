Son dakika | AK Parti'den Israel Katz'a sert tepki: Hitler’in Dışişleri bakanını rol model edinmiş

28 Ağustos 2024 13:12 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:26

Son dakika | İsrailli Bakan Katz Batı Şeria için küstah çağrı! Filistinliler için 'zorla tahliye' istedi

Son dakika | İsrailli Bakan Katz Batı Şeria için küstah çağrı! Filistinliler için 'zorla tahliye' istedi

İşgalci İsrail ordusu katliamlarını sürdürüyor. Batı Şeria'ya düzenlenen baskınlarda 11 Filistinli öldürüldü. Hamas ve İslami Cihad dahil Filistinli gruplar, Cenin ve Tulkarem'de İsrail güçleriyle çatışmalara girdiklerini aktardı.

Olayların ardından skandal bir açıklamaya imza atan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise Gazze'de olduğu gibi bu iki bölgede de tahliye emri verilmesi gerektiğini savundu.

Israel Katz'ın bu skandal açıklamasına tepki gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Israel Katz'ın bu alçak planına çok sert tepki gösterdi.

"BU ŞEBEKE DURDURULMADIĞI SÜRECE, İNSANLIK TEHDİT ALTINDADIR"

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz: "Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" demiş. Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok.

Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz. Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı"