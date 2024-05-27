AK Parti'den İsrail'in kanlı saldırısına sert tepki: Lanetliyoruz

27 May 2024 00:40 - Güncelleme : 27 May 2024 00:45

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail savaş uçaklarının Gazze’de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri hedef almasını kınadı.

"SUÇA ORTAKLAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Refah ve Cibaliye'deki çadırlara düzenlediği saldırılara ilişkin, "İsrail savaş uçaklarının Gazze’de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz. Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır. Uluslararası toplumun bu soykırım eylemlerine son vermesini engelleyenler bu suça ortaktırlar" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Ayrıca İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Beyt Aynun kontrol noktasında, Mecd Şahir Aramin (14) isimli Filistinli çocuğu vurarak öldürdü. Olayın ardından İsrail güçleri, bölgede yoğun önlemler aldı.