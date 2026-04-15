AK Parti'den Kahramanmaraş'taki okul saldırısı olayına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Kahramanmaraş'te meydana gelen okul saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

Özetle

Kahramanmaraş’ta meydana gelen elim hadiseyi ilk andan itibaren büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz.

Süreci yerinde koordine etmek, yaralı vatandaşlarımızın tedavi süreçlerini yakından izlemek ve ailelerimizin, milletimizin yanında olmak üzere İçişleri Bakanımız, Millî Eğitim Bakanımız ve Sağlık Bakanımız bölgeye hareket etmiştir. Adli sürecin süratle ve titizlikle yürütülmesi amacıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

DEZENFORMASYON UYARISI

Ayrıca, soruşturmanın selameti için yayın yasağı kararı alınmış olup, kıymetli basın mensuplarımızın ve sosyal medya kullanıcılarımızın; ailelerimizin acısını ve toplumsal hassasiyeti de gözeterek etik değerlerle bağdaşmayan görüntüleri paylaşmamaları, teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemeleri ve dezenformasyondan kaçınmaları büyük önem taşımaktadır.

Hayatını kaybeden 4 canımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

