Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

AK Parti'den Kahramanmaraş'taki okul saldırısı olayına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı olayıyla ilgili sürecin takipçisi olacaklarını açıklayarak dezenformasyonlara karşı uyarı yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
AK Parti'den Kahramanmaraş'taki okul saldırısı olayına ilişkin açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 15:34

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Kahramanmaraş'te meydana gelen okul saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

HABERİN ÖZETİ

AK Parti'den Kahramanmaraş'taki okul saldırısı olayına ilişkin açıklama

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Olayın ilk anından itibaren hassasiyetle takip edildiği belirtildi.
İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlarının bölgeye hareket ettiği ifade edildi.
Soruşturmanın selameti için yayın yasağı kararı alındığı duyuruldu.
Dezenformasyondan kaçınılması ve teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulunuldu.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen elim hadiseyi ilk andan itibaren büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz.

Süreci yerinde koordine etmek, yaralı vatandaşlarımızın tedavi süreçlerini yakından izlemek ve ailelerimizin, milletimizin yanında olmak üzere İçişleri Bakanımız, Millî Eğitim Bakanımız ve Sağlık Bakanımız bölgeye hareket etmiştir. Adli sürecin süratle ve titizlikle yürütülmesi amacıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

DEZENFORMASYON UYARISI

Ayrıca, soruşturmanın selameti için yayın yasağı kararı alınmış olup, kıymetli basın mensuplarımızın ve sosyal medya kullanıcılarımızın; ailelerimizin acısını ve toplumsal hassasiyeti de gözeterek etik değerlerle bağdaşmayan görüntüleri paylaşmamaları, teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemeleri ve dezenformasyondan kaçınmaları büyük önem taşımaktadır.

Hayatını kaybeden 4 canımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

https://x.com/acarfaruka/status/2044390375410815182?s=20

ETİKETLER
#Adli Soruşturma
#Okul Saldırısı
#Kahramanmaraş Saldırısı
#Tanıtım Ve Medya Başkanı
#Dezenformasyon Uyarısı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.