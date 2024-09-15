AK Parti'den muhalefete yeni anayasa çağrısı: Tercih değil zorunluluk

15 Eylül 2024 17:30 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 17:42

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yeni anayasaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için anayasa değişikliği gerektiğini vurgulayıp muhalefete çağrı yapan Ala, "Bir araya gelelim, tartışmaları geride bırakalım. Bu bizim için bir tercih değil zorunluluktur" dedi.

Kongre sürecini başlatan AK Parti'de Türkiye Buluşmaları devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye Buluşmaları kapsamında partisinin Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında konuştu. Ala, muhalefet partilerini yeni ve sivil bir anayasaya destek vermeye çağırdı.

"ALTYAPI MESELELERİNDE ÖNEMLİ MESAFELER ALDIK"

Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak yapısal reformların ardı ardına yapılacağını kaydeden Efkan Ala, "Bunun çalışmalarını başlattık. Sahadaki çalışmalarda bulunan her alanda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlar neyse biz onları yapalım istiyoruz. Bunların ekiplerini kurduk ve çalışıyoruz. Şimdiye kadar yaptıklarımızla gözle görülen meselelerde önemli mesafeler aldık. Gözle görülen altyapı meselelerinde Türkiye gerçekten önemli mesafeler aldı fakat şimdi de akılla görülebilecek olan meselelerde reformlar yapacağız ve onlara önem vereceğiz" diye konuştu.

AK Partili Efkan Ala; eğitim, şehirleşme, imar, millettin siyasete katılımı, demokrasi, hukuk ve adalet gibi pek çok alanda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yapısal reformların yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bunların hayata geçirilmesinde iktidar ve muhalefet partilerinin görev ve sorumluluklarının olduğuna dikkati çeken Ala, Türkiye'nin koyduğu hedeflere ulaşması için anayasal değişikliğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

MUHALEFETE YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Türkiye'nin sivil anayasaya geçmesi gerektiğini söyleyen Ala, "Siyaset insanların hayat tarzına karışmak için değil, onu kolaylaştırmak için yapılır. İşleri zorlaştırmak değil, onları çözmek için yapılır. Problemden yararlanmak için değil, onları çözmek için siyaset yapıyoruz. O zaman gelelim bir araya, muhalefeti, iktidarı, ittifaklar hep birlikte bir yol haritası olsun. Anayasa bu ülkenin kaynaklarını kullanım kılavuzudur, aynı zamanda hakları garanti altına alan bir sözleşmedir, toplumun bir siyasal hedef birliğinin tapu belgesidir. Onun için bunu yapalım, sivil bir biçimde ve milletimizle paylaşalım. Bu tartışmaları geride bırakalım, ekonomik olarak var gücümüzle ileriye doğru emin ve hızlı adımlarla gidelim." değerlendirmesini yaptı.

6'LI MASAYA GÖNDERME

Türkiye'nin bu hedeflere ulaşması için anayasa değişikliğinin önemli olduğunu söylen Ala, "Diyoruz ki Türkiye artık sivil bir anayasa yapsın siyasal partiler ve milletimiz de onaylasın. Yoluna, istikrarlı bir biçimde devam etsin. Bazen bazı siyasi parti başkanları ya da siyasi partilerden arkadaşlarımız 'Efendim başka meseleler var. Ekonomide sorun var, siyasette sorunlar var, başka alanlarda sorunlar var. Şimdi anayasa tartışmasının zamanı mı?' diyor. Türkiye'de daha geçtiğimiz dönemde bir seçim yaptık, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni söylüyorum. Cumhurbaşkanımız yeniden iş başına geldi değil mi? Ertesi gün kabineyi kurdu, yola devam ediyor. Orada 6 siyasi parti bir masa kurdu ve ana konuları neydi masanın üzerindeki? Sistem değişikliği. Demiyorlar mıydı; 'Bu sistemi değiştireceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz'. Bütün ana mesele değil miydi? Evet. Peki bunu neyle yapacaktınız? Anayasayla" ifadelerini kullandı.

"YENİ ANAYASA TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"

Efkan Ala, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu reformları hayata geçirdiği takdirde önünde parlak bir geleceğin olduğunu ifade ederek, "Bunu milletimizle, çocuklarımız için yapmak zorundayız, yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Türkiye yaptıklarıyla bundan sonra hedeflediği şeyleri de yapabileceklerini kanıtladı." diye konuştu.