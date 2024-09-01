Son dakika | AK Parti'den Netflix'in Famagusta dizisine tepki: Kabul edilemez!

01 Eylül 2024 14:35 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 14:53

Netflix'te yayınlanacak Famagusta dizisi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın manipüle edildiği, Rum tarafının mağdur gösterildiği, Türk askerinin ise sivillere ateş açan güç olarak ekrana yansıtıldığı diziye tepkiler gelmeye başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netfilx'te yayımlanacak olan ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan Famagusta adlı diziye çok sert tepki gösterdi.

"KAHRAMAN TÜRK ASKERİ, BARIŞ VE ADALET HEDEF ALINAMAZ"

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz."