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Politika
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 | Baran Aksoy

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi açığını bu yoksun saldırılarla kapatamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hedef alan sözlerine tepki gösteren Çelik, "siyasi cari açığını bu yoksun saldırılarla kapatamaz" dedi.

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AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi açığını bu yoksun saldırılarla kapatamaz
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 13:08

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Çelik, "Özgür Özel, partisinin yönetim kapasitesini kaybettikçe Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na saldırıyor" dedi. Çelik, "Özel, CHP'yi yönetme konusundaki artan 'siyasi açığını', Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelik mantıksız eleştirilerle kapatamaz" ifadelerini kullandı.

 

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

 

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Sn Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza saldırmaktadır. Sn Özgür Özel, CHP'yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen "siyasi cari açığı"nı Sn Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz. Sn Özgür Özel'in şunu bilmesinde fayda var: Sn Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir. Özgür Özel'in kendi genel başkanlığını ispat etmeye çalıştığı lig ise iç siyasetin amatör ligidir. Sn Özgür Özel, Sn Cumhurbaşkanımızın Bertolt Brecht'in şiirini okuması halinde, Cumhurbaşkanımıza söylediği çirkin sözleri geri alacağını ifade etmiş. Sn Özgür Özel'in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz: Sn Cumhurbaşkanımız tarafından 1997 yılında Siirt'te okunan ve sonrasında vesayet zihniyeti tarafından kendisine siyasi yasak getirilmesinin bahanesi olarak kullanılan, "minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker" dizesini içeren şiiri Özgür Özel'in CHP grup toplantısında okuması çok anlamlı olacaktır. Sn Özgür Özel, bu şiire ait dizeleri makam odasına da asmalı ve bu şiirdeki mesajları her gün hatırlayarak parti siyasetini milli bir çizgide tutmak için ilham kaynağı kabul etmelidir.

 

"KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI CEVAPLAMALI"

 

Sn Özgür Özel, Sn Cumhurbaşkanımıza karşı başarısız polemikler üretmek yerine kendi ligine dönmeli ve enerjisini CHP'nin bitmek tükenmek bilmeyen iç krizlerini çözmeye harcamalıdır. Sn Özel ilk olarak kendinden önceki CHP genel başkanı Sn Kılıçdaroğlu'nun ağır iddialarını cevaplamalıdır. Ardından CHP'de "eş genel başkan" gibi davrananları kontrol altına almalıdır. CHP'nin iç kavgalarından başarıyla çıkarsa, gerçek siyasi meselelere vakit ayırmalıdır"

 

https://x.com/omerrcelik/status/1888505154355466554

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