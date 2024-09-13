AK Parti'den seçim açıklaması: Hazırlıklara başladık

13 Eylül 2024 17:42 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:46

Siyasette erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Şimdiden 2028 ve 2029 seçimleri için hazırlıklara başladık" diyerek erken seçime kapıları kapattı.

Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere muhalefet kanadının dillendirdiği erken seçim çağrıları hükümetten karşılık bulmamıştı. Erken seçim tartışmaları devam ederken AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya, seçim hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kocaeli'de 11 milletvekiliyle beraber AK Parti Türkiye Buluşmaları'na katıldı. Söz konusu buluşmaların Türkiye genelinde gönül köprülerini sağlamlaştıran programlar dizisi olduğunu söyleyen Kaya, Kocaeli'de toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelip istişarede bulunacaklarını belirtti.

"MİLLETİN SESİNE KULAK VERİYORUZ"

AK Parti'nin kuruluşundan beri halkın sesine kulak verdiğinin altını çizen AK Partili Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşu sırasında söylediği "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" şeklindeki sözlerini hatırlattı.

"AK PARTİ MİLLETİN UMUDU"

AK Parti'nin 23 yılda çözümsüz bırakılan sorunların çözümü için tüm teşkilatları ve kadrolarıyla beraber seferber olduğunu dile getiren Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye'nin kutuplaştığı, Türk siyasetinin adeta kendine bir çıkış yolu aradığı bir dönemde bu ülkenin kronik sorunlarını çözmek için adeta kendini adayan bir genel başkanın, bir liderin ve onun yol arkadaşlarının hikayesidir AK Parti. AK Parti kurulduğu günden bu yana çok kısa sürede milyonların umudu haline geldi, 7'den 70'e toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir hareket olarak çok büyük bir teveccühle karşılandı" diye konuştu.

"ŞİMDİDEN SEÇİM HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK"

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçim sonuçları için "Milletimizin verdiği karar bizim başımızın üstünde" değerlendirmesini yapan AK Partili Kaya, genel merkezin seçim sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bir çalışma yapıp söz konusu raporların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiğini kaydetti.

Parti olarak her seçim sonucundan ders çıkardıklarına dikkat çeken Kaya, "Biz bir seçim bittiğinde bir sonraki seçim için ertesi gün çalışan kadrolarız. Yerel seçimler bizim için bugün itibarıyla geride kaldı. Biz şimdiden 2028 seçimlerinin, 2029 seçimlerinin hazırlığı için harekete geçmiş kadrolarız" dedi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçim çağrılarına kapıları kapatan Kaya, "Bugün bir seçim süreci içerisinde değiliz, önümüzde yıllar var ama biz milletimizin dertleri için seferber olmuş kadrolar olarak bugün milletimizi dinlemek için buradayız. Allah'ın izniyle de milletimizin vereceği mesajları, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza iletmek istediklerini sahadan alıp ilgili bakanlarımıza iletmek için, sorunlara çözüm üretmek için buradayız" şeklinde görüş belirtti.