AK Parti anket sonuçlarını açıkladı! İşte Erdoğan'ın masasına gelen son veriler...

06 Ekim 2024 11:53 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 12:47

Siyasette erken seçim tartışmalarının yaşandığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ellerindeki son anketin sonuçlarını paylaştı. Güler, muhalefetin erken seçim çağrılarına da cevap verdi.

Son gerçekleştirilen yerel seçimlerde Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gerisine düşerek ikinci parti konumuna gelen AK Parti kongre sürecini başlattı. Ülke genelinde Türkiye Buluşmaları altında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti kurmayları, halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gelen son anketin sonuçları ortaya çıktı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Gazete Duvar'a verdiği söyleşide erken seçim tartışmaları, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve anketlerdeki son duruma ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde revizyon olup olmayacağına ilişkin konuşan Abdullah Güler, "Toplumun beklentilerine yönelik bir anayasa dedik. Toplum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 2017 referandumu, 2018 ve 2023 seçimleriyle onay vermiştir. Anayasaya toplumsal sözleşme dedik, bu sisteme toplumsal onay var" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Muhalefetin ekonomik sıkıntıları işaret edip erken seçim çağrısı yapmasına değinen AK Partili Güler, "Ben böyle bir ihtimali hiç görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da görmüyor. Biz işimize odaklıyız. Orta vadeli planımıza uygun, güncel öncelikli meselemiz var. Bu da ekonomi. Hayat pahalılığı, enflasyon, bütçe dengesi, döviz dengesi ve cari açık dengesi. Bizim odaklandığımız nokta belli. Vatandaşımızın güncel beklentisine uygun bir çalışma yürütüyoruz. Seçimlerin de tarihi belli, 2028. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. Ama birilerinin acelesi var. Aceleleri var çünkü aldıkları kredi bitmek üzere. Vatandaşa bir sürü vaatte bulundun, 6 ay geçti, ne oldu diyor? 25 yıldır İzmir Körfezi'ni bir foseptik çukuruna çevirmişsin. Temizleyeceğim, 1 yıl sonra denize girilecek demişsin. Buyurun, görelim" diye konuştu.

Muhalefetin 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde de benzer bir algı oluşturmaya çalıştığını savunan Güler, "Muhalefet gelen anketlerde birinci parti konumunun sürdüğünü ifade ediyor. 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde de bunu söylüyorlardı. Yüzde altmışla falan geliyorlardı" dedi.

ANKETLERDE SON DURUMU AÇIKLADI

Seçim anketleriyle ilgili önlerindeki son verileri paylaşan Abdullah Güler, "Birkaç ankette şu anda birinci parti olduğumuzu görüyorum. Son Ağustos-Eylül anketlerinde artık AK Parti'nin yeniden o güveni kazandığı, kendisinden uzaklaşmış olan seçmenin tekrar AK Parti'ye döndüğünü görüyoruz. Bunu biz sahada da görüyoruz. Vatandaş bir şekilde bir ceza verdi, bizi uyardı, muhalefete yüklendi" şeklinde konuştu.