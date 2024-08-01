AK Parti'den Süleyman Soylu'nun dokunulmazlık hamlesi sonrası açıklama: Bizim için çok kıymetli biri

01 Ağustos 2024 14:19 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:38

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığına başvuruda bulunduğu öğrenilmişti. Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖZELDİR, ÇOK KIYMETLİDİR"

Soylu’nun eleştiriler karşısında kendine özgü duruş sergilediğini aktaran Yılmaz, “Dokunulmazlığımı da kaldırın, gerekirse hepsini' diye konuşabilecek kadar bir özgüven taşıyorum demektir. O da bir başka erdemdir. Ama bizim için çok özeldir. Çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

"BİZİM BAKANIMIZ, EVLADIMIZ, DEĞERİMİZDİR'

Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde terörle mücadeleye yönelik önemli hizmetler verdiğinin altını çizen Yılmaz, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı zamanında Türkiye’nin terörle mücadelesinde dünyayı da hayretler içerisinde bırakan, dünyanın da hayranlığını kazanan başarılı bir bakanlık süreci gerçekleştirmiş 'değerli bir devlet adamı' olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bizim bakanımız, evladımız, değerimizdir” ifadelerini kullandı.