AK Parti'den TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a tepki: Avrupa faşistlerine 'tercümanlık' yapmaktan ibaret!

18 Ağustos 2024 21:52 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 22:18

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın, tepki çeken sözlerine cevap verdi.

"TAM BİR DÜZEYSİZLİK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Avrupa’daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır. Bu, Avrupa faşistlerine “tercümanlık” yapmaktan ibarettir. Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemi ile kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir.

Demokratik seçimlerle ve milli iradenin açık desteğiyle defalarca seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamını bu ifadelerle faşistçe hedef almak, demokrasi ve halk düşmanlığının ta kendisidir. Avrupa faşistlerinin partilerine “halkçı” adı koyup, demokrasi düşmanlığı yapmasına özenmiş bir açıklamadır. Bu söylenen sözlere Avrupa faşistlerine verdiğimiz cevabın aynısını veriyoruz!"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken ifadeler kullanmıştı.