AK Parti'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

12 Temmuz 2024 14:22 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 14:24

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 8. yılında tüm vatandaşları Demokrasi ve Milli Birlik Nöbeti'ne davet etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, tüm vatandaşları 15 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda şehitleri anmaya ve demokrasi nöbetinde buluşmaya çağırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Özcan, vatanlarını canı pahasına koruyan, cesaretle meydana inerek kahramanlık destanı yazan milletin zaferi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yapılacak buluşmaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını açıkladı. "15 Temmuz'u unutma, unutturma" diyen Özcan, 70 yıl daha geçse o günü unutturmayacaklarını söyledi.

Özcan şunları söyledi:

"TUZAKLARINI BAŞLARINA GEÇİRDİK"

"Bu meydanları biz bu günlerde boş bırakırsak şehitlerimizin kemikleri sızlar, gazilerimiz kahrolur. Bizler tefrikaya, fitneye müsaade etmeden, onların tuzaklarını başlarına geçirdik. Biz yeter ki iman edelim. Birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edip yeni umutlara yelken açalım. Rabbime şükürler olsun ki başımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var.

"DARBE GİRİŞİMLERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Öyle zamanlarda Cumhurbaşkanımıza öyle oyunlar oynandı ki, bayrağımızı, Cumhurbaşkanımızı indirmek için öyle düzenler kuruldu ki. Ama Cumhurbaşkanımız asla yılmadı. Pes etmedi. Darbeler milli irade ve demokrasiye en büyük tuzak, millete ihanettir.

Bu hastalıklı zihniyete karşı dün olduğu gibi bugün de mücadele edecek, darbe ve vesayet girişimlerine tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz bir milletin yeniden dirilişi, bu toprakların ebediyen istiklâlinin nişanesidir."