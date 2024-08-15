AK Parti'den yeni transfer atağı! Medya, iş dünyası ve akademiden önemli isimler var

15 Ağustos 2024 12:26 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 12:27

Siyasetin gündeminde günlerdir konuşulan transferler resmen gerçekleşti. Dün 23. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti, çoğunluğu Yeniden Refah Partisi'nden olmak üzere 13 belediye başkanı ile İYİ Parti'den istifa eden 2 milletvekilini transfer etti. AK Parti'ye katılan yeni isimlere rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK PARTİ'DE YENİ TRANSFER HAZIRLIĞI

Kuruluş etkinliğini yapılan transferlerle adeta gövde gösterisine çeviren AK Parti'de geçişlerin bununla sınırlı kalmayacağı iddia edildi. Ekol TV'de konuşan Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, partideki yeni çalışmaları anlattı. Yerlikaya, 'ciddi bir kulis bilgisi' diyerek AK Parti'ye iş dünyası, medya ve akademi kadrolarından isimlerin de olduğu yeni transferler olacağını dile getirdi.

İYİ Partili ve Yeniden Refah Partili isimlerin transferinin AK Parti'nin ihtiyaç duyduğu kan değişimini sağlayamayacağını savunan Turgay Yerlikaya şöyle konuştu:

MEDYA, İŞ DÜNYASI VE AKADEMİDEN İSİMLER GELİYOR

Ama şunu kuvvetlendirdi; AK Parti hala merkezde, iktidarda ve siyasetçilerin kendini iktidarın içerisinde yer alma anlamında kendini burada görmesi bir anlamda makul. Ciddi bir kulis bilgisi de var, uzun süredir de tartışılıyor, AK Parti siyasette kendi içindeki değişimi medyadan, iş dünyasından, akademiden bazı isimleri transfer etmek suretiyle yapma hazırlığında."

DEĞİŞİKLİK İÇİN TARİH VERDİ

AK Parti'nin kamuoyuna kısmen yansıyan bir hazırlık içinde olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Uzun bir süredir bunu kendi içlerinde tartışıyorlar. Yakın veya orta vadede bu değişiklikler gerçekleşecek. Bugün AK Parti'nin merkezdeki kuvvetini artırma anlamda elbette bir karşılık üretebilir bu isimlerin katılmaları" diye konuştu.

GELECEK PARTİLİ İSİM AK PARTİ YOLUNDA

Partiye yeni katılacaklarla ilgili isim de veren Turgay Yerlikaya, "Mesela Gelecek Partisi'nde Selim Temurci gibi bazı isimlerin AK Parti'ye katılmaları konuşuluyor. Ben bu isimlerin katılma ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Ancak şöyle bir ayrıntı var; Bu isimler AK Parti'de Erdoğan liderliğine ve AK Parti'ye karşı gelmiş isimler. Parti kurup muhalefette bu itirazını sergilemiş isimler. Onların geri dönme ihtimali anlamlı bir şekilde kamuoyuna aktarılmazsa bu da bir başarı üretmez" dedi.

AK PARTİ'YE KATILAN MİLLETVEKİLLERİ

İstanbul - Seyi̇than İzsi̇z (Eski İYİ Partili)

İstanbul - Ahmet Ergasun Yücel (Eski İYİ Partili)

AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI