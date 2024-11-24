AK Parti'li Abdullah Güler'den genel af açıklaması! 'Hazırlık var' iddiasına cevap geldi

24 Kasım 2024 10:58 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 11:24

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, eski milletvekili Ufuk Uras'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı sürpriz görüşmenin ardından gündeme getirdiği "Anayasada ana dille ilgili değişikler olabilir ya da kısmi af beklentisi gördüm" iddiasına cevap verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin terör örgütü PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrının ardından yeni bir çözüm süreci gündeme geldi. Öcalan'ın serbest bırakılması konusu kamuoyunda tartışmalara neden olurken, eski milletvekili Ufuk Uras, hafta içinde Bahçeli ile yaptığı sürpriz görüşme sonrası 'anayasada ana dil değişikliği' ve 'kısmi af' konularında hazırlık olduğunu iddia ederek tartışmaları daha da alevlendirdi.

Ufuk Uras'ın sözlerine AK Parti'den jet cevap geldi. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler​, hükümetin anayasada ana dil değişikliği ve genel af çıkarma hazırlığında olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı.

'MUHALEFETİN HİÇBİR ÖNERİSİ YOK'

KRT TV'ye açıklamalarda bulunan Abdullah Güler, ilk olarak kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen kanun teklifiyle ilgili konuştu. Söz konusu teklifin varsa eksiklerinin giderilmesi için muhalefetin de kapısını çaldıklarını ancak kendilerinden hiçbir öneri gelmediğini kaydeden Güler şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefete, 'Biz Türk Ceza Kanunu'nun 7. bölümünde 326. madde ile başlayan 'Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluklar' başlıklı bir madde istiyoruz. Buradaki bölüm içinde yer alan konu başlıkları içerisinde önerdiğimiz metin bu. Eksik gördüğünüz nedir? Öneriniz nedir, eklenmesini istediğiniz husus var mıdır?' diye sorduk. Yok dediler. Komik olan bu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 'Bu kanun metni çıkarsa gazeteci ajan, öğretmen ajan, akademisyen ajan, muhalefet ajan olacak' diye bir iddiada bulundu. Bizim kanun teklifimiz ellerinde. O metin çıksaydı, nasıl böyle bir şey olacaktı izah edin lütfen dedik, maalesef muhalefetin hiçbir önerisi, hiçbir eleştirisi yok."

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Bahçeli ile görüşen eski milletvekili Ufuk Uras'ın 'anayasada ana dil değişikliği' ve 'kısmi af beklentisi' ifadelerine de cevap veren AK Parti'li Güler şöyle konuştu:

"Nasıl bir bakış açısı ile bu değerlendirmeyi yaptı bilmiyorum ama bizim gündemimizde genel veya kısmi af yok. Biz, daha adil, daha etkin, caydırıcı cezaların verilmesi ve toplumun huzurunun sağlanmasına çalışıyoruz. Af doğru sonuçlar vermiyor. Yeni anayasa düzleminde ana dil gündemimizde yok. Yeni Anayasa’nın toplumun her kesiminin kendi önerisini, kendi beklentisini ortaya koyacağı bir çalışma ortamı olması lazım. Amacımız bizim sivil demokratik, katılımcı günümüzün bütün koşullarına uygun bir anayasa yapmak."