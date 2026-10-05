AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Konya'nın Seydişehir ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. Yavuz, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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HABERİN ÖZETİ AK Partili Ali İhsan Yavuz: Yarın seçim varmış gibi hazırız AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Konya'nın Seydişehir ilçesinde teşkilat çalışmalarını değerlendirerek çeşitli açıklamalarda bulundu. Yavuz, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve teşkilatın birlik ile koordinasyon içinde çalışmasının önemini vurguladı. Parti olarak yarın seçim varmış gibi hazır olduklarını belirten Yavuz, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir dönem daha ihtiyacı olduğunu ifade etti. Yavuz, teşkilatların her zaman vatandaşın içinde olmalarını ve ziyaretlerini sürdürmelerini istedi. Ziyarete AK Parti Konya milletvekilleri Hasan Ekici, Mehmet Baykan ve Mustafa Hakan Özer eşlik etti. Ali İhsan Yavuz, iki hafta önceki açıklamasında erken seçim iddialarını yalanlayarak seçimlerin 2028 yılı içinde yapılacağını belirtmişti.

Gelecek döneme ilişkin hazırlıkların ve Seydişehir Belediyesinin çalışmalarının da değerlendirildiği ziyarette konuşan Yavuz, teşkilatın tüm kademeleriyle birlik ve koordinasyon içinde çalışmalarını aralıksız sürdürmesinin önemine dikkati çekti.

AK Parti olarak, yarın seçim varmış gibi hazır olduklarını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ülkemizin bir dönem daha ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımız da bir kez daha başımızda lider olarak, Cumhurbaşkanımız olarak devam edecek. Bunu çok güçlü bir şekilde öngörüyoruz ve buna inanıyoruz. Bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm teşkilatlarımızdan da her zaman vatandaşın içinde olmalarını ve bu doğrultuda ziyaretler gerçekleştirerek çalışmalarını sürdürmesini istiyoruz."

Ziyarete AK Parti Konya milletvekilleri Hasan Ekici, Mehmet Baykan ve Mustafa Hakan Özer de eşlik etti.

ERKEN SEÇİM İDDİALARINA NOKTA KOYMUŞTU

Ali İhsan Yavuz, iki hafta önce yaptığı açıklamada erken seçim iddialarını yalanlayıp, "Başkalarının dediği gibi seneye seçim yok. Seçimler 2028 yılı içinde olacak" diye konuşmuştu.