AK Partili Erkan Kandemir nisan ayını işaret etti! Değişim için net rakam verdi

04 Ekim 2024 17:11 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 17:14

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Seçimlerin ardından 41 il ve 547 ilçede il başkanlarını değiştirdiklerini söyleyen Erkan Kandemir, büyük kongre için nisan ayını işaret etti. Halkın en çok şikayet ettiği 2 konuyu açıklayan Kandemir, erken seçim ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8. Olağan Kongre süreci, erken seçim tartışmaları ve Suriyeli sığınmacılara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Filistin'de soykırım uygularken şimdi de Lübnan'a saldırdığına dikkat çekip Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın çok kritik bir süreçten geçtiğini belirten Kandemir, Türkiye'yi bu ateş çemberinden uzak tutacak ekibin Cumhur İttifakı olduğunu söyleyip şöyle konuştu:

"KONGRE SÜRECİNİ KADROYA YENİ İSİMLERİN DAVETİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

"Tecrübeleriyle birikimiyle, vizyonuyla Cumhur İttifakı kadrolarının bu yaklaşmakta olan bölgenin içine düştüğü çatışmayı, dünyanın içine düştüğü maalesef ahlak erozyonuyla baş edebilecek, bu konuda dünyaya, Türkiye'ye söz söyleyebilecek kadrolar olduğuna inanıyoruz. Bakış açımızı yaklaşan 8. Olağan Kongre sürecimizi de aslında buradan ilham alarak başka bir anlam yükleyerek değerlendiriyoruz. Dolayısıyla sadece Türkiye içerisinde sahada siyaset yapan ve milletle kucaklaşan kadrolar kadar, dünyayı tanıyan, yaklaşmakta olan tehlikeleri gören, Türkiye'nin vizyonunu, özgürlük anlayışını ekonomik refahıyla ilgili iddiasını bizim Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz ufkunu, paylaşabilecek arkadaşlarımızdan oluşacak kadroların teşekkülü olarak, kadrolarımızın gözden geçirilip belli yerlerde kadrolarımıza yeni arkadaşlarımızın daveti olarak görüyoruz."

"31 MART SEÇİMLERİNDE VERİLEN MESAJI ALDIK"

AK Parti'nin çok seçici bir şekilde kadrolarını oluşturan bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Kandemir, sandıkta milletin kendine söylediklerini de titizlikle ele aldıklarını belirtti. AK Parti'nin millet tarafından kurulan bir siyasi hareket olduğun kaydeden Akdemir, "Milletin bize söylediklerini çok şeffaf bir şekilde konuşabilme, tartışabilme ve varsa eksiklerimiz bununla yüzleşebilme cesaretini taşıyan bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla başta 31 Mart'ta vatandaşımızın bize söylediği, bütün Türkiye'de bize verdiği mesajı almış bunun da gereğini yapmakta olan ve yapan bir siyasi hareketiz" dedi.

"BİZİM KONGRELERİMİZDE KOLTUK KAPMA SAVAŞI YOK"

AK Parti kongrelerinin diğer siyasi partilerden farklı olarak koltuk kapma ya da makam edinme yarışını ihtiva etmediğini aktaran Kandemir, "AK Parti kongreleri bir kardeşlik havası içerisinde geçer ve arkadaşlarımız Türkiye adına, partimiz adına, memleketimiz adına, insanlığı daha iyiyi yapmak için birbirleriyle yarışırlar. Dolayısıyla bizim yarışımız diğer siyasi partilerden farklı olarak bir koltuk ya da makam kapma yarışını ihtiva etmez" açıklamasında bulundu.

"DEĞİŞİMİN ADRESİ AK PARTİ OLACAK"

AK Parti 8. Olağan Kongre sürecini Türkiye Yüzyılı iddiasını içeren bir dönemde yaptığını belirten Erkan Kandemir, "Bu virajda biz bütün ekibimizle arkadaşlarımızla bu vizyonu, heyecanı, iddiayı, hayali paylaşan arkadaşlarla bir kardeşlik ikliminde kongre süreçlerimizi inşallah yürüteceğiz. Biz de sandıklarda görev alan arkadaşımızla, genel görev alan genel başkan yardımcımız arasında hiçbir hiyerarşik fark yoktur. Bir görev dağılımları vardır, hiyerarşileri görev dağılımı olarak görüyoruz. Şimdi bu olağan kongre sürecimizde de inşallah delegelerimizden mahallelerimize, ilçelerimizden beldelerimize, illerimizden genel merkeze kadar bir yandan kuşkusuz değişimin adresi olacak AK Parti, bir yandan yeni şeyler söylemenin ve Türkiye Yüzyılı'na dair hayallerin, iddiaların adresi olmaya devam edecek. Kongre süreçlerimiz delege seçimleriyle başlıyor. 21-22 Eylül tarihlerinde büyük oranda Türkiye'de ilçelerimizin delege seçimlerimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 11 milyonun üzerinde üyesi bulunduğunu ve 2,5 milyon üyenin delege seçimlerinde oy kullandığını aktaran Kandemir, "Bu bile aslında AK Parti'de bizim 8. Olağan Kongre sürecini hangi yaygınlıkta ve nasıl bir demokrasi anlayışıyla yöneteceğimizin ilk işaret fişeği diye düşünüyoruz" dedi.

KONGRE STARTI 12 EKİM'DE VERİLECEK

Bir yandan delege seçimlerini yaparken, bir yandan da kongrelerin aklı olması açısından, "Türkiye Buluşmaları" çalışmalarını yaptıklarını anımsatan Kandemir, bütün milletvekillerinin, MKYK üyelerinin, bakanların şehirleri adeta hallaç pamuğu gibi bütün ilçelerini, mahallelerine varıncaya kadar, toplumun bütün kesimleriyle buluşmak suretiyle ziyaret ettiklerini anlattı.

Türkiye buluşmalarında finali yarın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde saat 17.00'de yapacaklarını duyuran Kandemir, aynı zamanda 12 Ekim'de başlayacak kongrelerin de startını vermiş olacaklarını bildirdi.

DEĞİŞİM İÇİN NET RAKAM

AK Parti'nin sorumluluğunun gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Kandemir, milletin kendisine dair meselelerin çözümünde adres olarak AK Parti'yi gördüğünü söyledi. Kongreleri, milletin partinin yol haritasını tayin edecek bir süreç olarak gördüklerini ifade eden Kandemir şöyle devam etti:

"Kongrelerimizin her aşamasında milletimize danışacak, milletimizin tavsiyelerini alacak, milletimizin bize söylediği şeyleri masaya yatıracak ve milletimizle beraber süreci yöneteceğiz. Tabii biz kongrelerimizi sadece isim değişikliği olarak görmüyoruz. 8. Olağan Kongre süreci, kadrolarımızda yapacağımız değişiklik değil sadece bizim için, hemen genel seçimden sonra AK Parti, olağan süreci içerisinde hep yaptığı gibi değişimlerini yaptı. Eksik gördüğü yerlerde kadrolarını takviye etti. Ya da daha heyecanlı, motivasyonu daha yüksek arkadaşlarımızla yol yürümek gerektiğini düşündüğümüz yerlerde oralara dokunuşlar yaptık. Genel seçim sonrası Türkiye genelinde 41 ilde il başkanımızı değiştirdik, 547 ilçede de ilçe başkanımızı değiştirdik.

NİSAN AYINI İŞARET ETTİ

Dolayısıyla halihazırda AK Parti zaten kendi olağan süreci içerisinde kadrolarına ihtiyaç duyduğu değişikliği yapan bir siyasi hareket. 8. Olağan Kongre sürecini isim değişiklikleri üzerinden değil, AK Parti'nin topyekun milletle beraber yeniden kendini gözden geçirme ve inşa süreci olarak görüyoruz. İnşallah 12 Ekim'de başlayacak ilçe ve belde kongre maratonumuzu nisan ayında yapacağımız büyük kongremizde taçlandıracağız. 1617 büyük kongre delegemizle ilçelerden başlamak suretiyle, illerde büyük bir coşkuyla yürüteceğimiz geniş bir istişare ağıyla yöneteceğimiz bu süreci, nisan ayında MKYK'mıza teklif edeceğimiz büyük kongreyle taçlandırmayı planlıyoruz."

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN 2 KONUYU AÇIKLADI

Türkiye buluşmalarında sahada en çok karşılaştıkları talep veya şikayetin ne olduğuna yönelik soruyu yanıtlayan AK Partili Kandemir, "Sahada karşılaştığımız en temel iki sorun, birincisi ekonomik meselelerle ilgili sorunlar. İkincisi adaletle ilgili vurgu. Her iki alanla ilgili de ilgili bakanlıklarımızla, bize arkadaşlarımızın verdiği raporlar doğrultusunda söylenenleri paylaştık. Her iki bakanlığımız da yoğun bir çalışma yapıyor zaten" cevabını verdi.

31 Mart'taki yerel seçimler sonrası 13 il başkanının değiştirildiğini bildiren Kandemir, "Biz, tek bir seçim üzerinden değerlendirme yapmıyoruz. Kuşkusuz sandık en iyi veri bizim açımızdan. Kendimizle yüzleştiğimiz, milletimizin bize mesaj verirken kendisini çok net ifade ettiği yer. Ama her gün sahada olan teşkilatız biz. Dolayısıyla biz eğilimin, varsa eksiklerimizin ya da umudun nerede olduğunu görüyoruz. AK Parti, hem 14-28 Mayıs seçimleri sonrası hem de 31 Mart seçimleri sonrası çok ciddi bir muhasebe ve özeleştiri yaptı ve yapmaya devam ediyor. AK Parti, milletin kurduğu bir siyasi parti. Dolayısıyla bizim patronumuz milletimiz. Ne derse haklıdır, başımızın üzerinedir. Biz, kendimizde eksik görür ve o eksikliği gidermek için gayret gösteririz" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Muhalefetin gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarına ilişkin de konuşan AK Partili Kandemir, gündemlerinde böyle bir konu olmadığını vurgulayıp şöyle konuştu:

"Milletin hiç gündeminde olmayan bir meseleyi eğer siyasetçi tekrar tekrar gündeme taşıyorsa hem motivasyonu bambaşkadır hem de hiçbir anlamı yoktur. Bizim hiç böyle bir tartışmamız yok, böyle bir gündemimiz yok. Milletimiz nihayetinde Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye bir yetki vermiştir. Bu yetkiyi de sonuna kadar kullanmak niyetindeyiz. Ülkemizin hem bölgesel hem kendi içerisinde sorunları var. Bu sorunları çözmemiz lazım. Gereksiz tartışmalarla siyasette suyu bulandırmanın hiçbir anlamı yok. Biz CHP Genel Başkanı'nın bu gereksiz tartışmaları bırakıp varsa Türkiye'ye, Türkiye'nin meselelerine dair söyleyecek sözü, onları kürsülerde söylemesini arzu ederiz ve bekleriz."

SURİYELİ SIĞINMACILAR GÖNDERİLECEK Mİ?

Türkiye'deki milyonlarca Suriyeli sığınmacının ülkelerine geri gönderilip gönderilmeyeceği hakkında da konuşan Erkan Kandemir, Türkiye'nin, Suriye'nin iç politik meselelerini çözmesi ve barışın tesisiyle ilgili ciddi çalışmalar yaptığını belirterek, ülkede misafir edilen Suriyelilerin geri dönmesiyle ilgili de ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir araya gelme isteğinin en önemli sebeplerinden birinin sığınmacı meselesi olduğunu kaydeden Kandemir, "Suriye'nin kendi iç sorunlarını çözerek, kendi meseleleriyle yüzleşerek bir yol haritası çıkarmayla ilgili ısrarlı talebimiz var. Dolayısıyla biz artarak Suriyelilerin kendi ülkelerine döndüğünü göreceğiz. Temennimiz bu" ifadelerini kullandı.