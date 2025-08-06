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 | Murat Makas

AK Partili eski bakan hayatını kaybetti

AK Parti Samsun Milletvekili, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Demir, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti.

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AK Partili eski bakan hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 12:39

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Samsun Milletvekili olarak uzun yıllar görev yapan Mustafa Demir, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında etti.

AK Partili eski bakan hayatını kaybetti

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ OLARAK UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

1961 yılında Samsun’da doğan Demir, 22, 23 ve 24. dönemlerde AK Parti'den Samsun milletvekili olarak 'nde görev aldı. 2005-2009 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevinde bulunan Demir, 2019 yerel seçimlerinin ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenmişti.

AK Partili eski bakan hayatını kaybetti

Bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Demir’in cenaze namazı bugün ikindi vakti Samsun Büyük Cami’de kılınacak. Cenazesi, 7 Ağustos Perşembe günü memleketi Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde defnedilecek.

'DAVA ARKADAŞIM' DİYE VEDA ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı: "60’ıncı Hükûmetimizde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlenen, 22, 23 ve 24’üncü dönem Samsun Milletvekilimiz, önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak milletimize önemli hizmetlerde bulunan değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir’in vefatından büyük üzüntü duydum.

Merhum Mustafa Demir’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Samsunlu vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum.

Rabb’im mekânını cennet eylesin."

https://x.com/RTErdogan/status/1953023279599419571

AK PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Mustafa Demir ile ilgili açıklama yaptı:

Çok değerli yol arkadaşımız, partimizin fedakar emektarlarından, önceki dönem Bayındırlık ve İskan Bakanımız, Samsun Milletvekilimiz ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in vefatından derin bir üzüntü duyduk.

Allah’tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesinin ve teşkilatlarımızın başı sağolsun. Mekânı cennet olsun.

https://x.com/omerrcelik/status/1953006270115361207

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ETİKETLER
#türkiye büyük millet meclisi
#ak parti
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#Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı
#Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
#Politika
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