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 | Onur Kaya

AK Parti'li Hüseyin Yayman erken seçim tarihini açıkladı: Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan

Siyasette polemiğe neden olan erken seçim tartışmalarına ilişkin hükümetten dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, erken seçim için tarih verdi. Yayman, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının da Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 10:43

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Antakya ilçesinde bulunan AK Parti il başkanlığında partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda; AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Metin Taşçı, ilçe belediye başkanları ve partililer yer aldı.

DEPREMZEDELERE SÖZ VERDİ

Asrın felaketi sonrası ağır hasar alan Hatay’ın yeniden inşası için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Yayman, "Deprem bölgemizin Hatay’ımızın dertlerine sözcülük etmeye, memleketimizin sorunlarını çözmek gece gündüz çalışmaya söz veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, Cumhur ittifakımız adına söylüyorum son depremzede evine girene kadar biz gece gündüz çalışmaya ve milletimizin yanında olmaya söz veriyoruz" dedi.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Yayman, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski arasında yaşanan gergin görüşmeye dikkat çekerek "Biz inşallah, 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur ittifakının adayı olarak bir kez daha başkan yapacağız ve bir kez daha Cumhur İttifakı'nın bayrağını Türkiye’nin semalarında dalgalandıracağız. İşte dün gördünüz Başkan Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski arasındaki konuşmayı, oradaki fotoğrafı hep beraber gördünüz. Allah’a hamdolsun ki bizim dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tam 23 yıldır böyle bir manzaraya izin vermedi. Bebek katili İsrail Devlet Başkanı’na karşı söylediği sözü hepimiz hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız, İsrail Devlet Başkanı’na ‘One minute’ dedi ve ‘Sesiniz çok çıktığı için haklı olamazsınız’ ifadelerini kullandı" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI ERDOĞAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan varken başka bir lidere ihtiyaç olmadığın söyleyen Hüseyin Yayman, "İşte böyle bir dünya lideri varken, sayın bilge lider Devlet Bahçeli’nin dediği gibi başka adaya gerek yoktur. Biz dua ediyoruz, çalışıyoruz ve gece gündüz milletimizin hizmetinde olarak bir sonraki seçimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan yapacağız ve Türkiye’nin sorunlarının hepsini birlikte çözeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor. Türkiye son olarak 14-28 Mayıs 2023 tarihlerinde cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gitti. İkinci tura kalan seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.18 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi. Eğer erken seçim kararı çıkmazsa bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi en geç 14 Mayıs 2028'de yapılacak.
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