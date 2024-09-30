Son dakika | AK Partili Ahmet Zenbilci oğlu nedeniyle partisinden istifa etti

30 Eylül 2024 15:33 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:38

Son dakika haberi: AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti. Zenbilci yaptığı açıklamada "Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir" dedi.