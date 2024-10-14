AK Parti'li meclis üyesi Latif Aydemir'in kadın cinayeti sözlerine Hamza Dağ'dan tepki! Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

14 Ekim 2024 23:38 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 00:05

AK Parti Bayraklı Meclis üyesi Latif Aydemir'in belediye meclisinde kadın cinayetleriyle ilgili sarf ettiği, "Öldüren kadar ölen de suçlu" sözlerine partisinden ilk tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir." dedi.

AK Parti​ Bayraklı Meclis üyesi Latif Aydemir'in belediye mecliste sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu. Aydemir konuşmasında kadın cinayetleri konusunda skandal bir konuşmaya imza attı. Ölen kadınların da suçlu olduğunu vurgulayan Aydemir, AK Parti'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

'ÖLENLER DE SUÇLUDUR!' DEMİŞTİ

Aydemir'in 'Öldüren kadar ölenler de suçludur' dediği sözleri şu şekilde:

"Hanımlarımızı ve kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım. Çünkü insanlar bakın hanımlarımızın bir çoğunu tenzih ederek dedim. Çünkü o kadar çok insanlar durduk yerde, kameranın olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsa gözümüzü karakolda açarız"

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada, söylenenlerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. X hesabından paylaşımda bulunan Dağ, belediye meclis üyesinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

"ŞİDDET HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Hamza Dağ'ın açıklaması şu şekilde:

"Kadına ve çocuğa karşı şiddet​ konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermek, asli sorumluluğumuzdur.

Bu bağlamda Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir’in, İzmir​ Büyükşehir Belediye Meclisinde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez. Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız fakatsız şiddete karşıyız.

Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez."