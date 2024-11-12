AK Partili Özlem Zengin'den yangında hayatını kaybeden 5 kardeş hakkında açıklama: Dönüp dolaşıp paraya bağlıyorsunuz!

12 Kasım 2024 19:59 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 20:13

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İzmir'de çıkan yangın sonucu evlerinde hayatını kaybeden 5 küçük kardeşe ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM'de konuşan Zengin, muhalefetin konuyu 'yoksulluğa' getirmesi sonrası, "Siz dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz" dedi.

İzmir'de yaşanan korkunç olayda yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 kardeş, devrilen elektrikli ısıtıcının sebep olduğu yangın sonrası dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. İlk incelemelere göre eşinin cezaevinde olduğu belirtilen annenin geçimini sağlamak amacıyla çocukları evde bırakıp hurda toplamak için dışarı çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan anne serbest bırakılırken siyasetin de gündeminde İzmir'deki bu facia vardı.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki trajedi ile ilgili hükümeti suçlayan muhalefete AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den cevap geldi. Zengin bakanlıklar tarafından aileye 18 kez ziyaret yapıldığını belirtti.

"HER ŞEYİ PARAYA BAĞLIYORSUNUZ"

Muhalefetin toplumsal olayları 'yoksulluk' ile bağdaştırmasına kızan Zengin'in açıklaması şu şekilde:

"110 bin 705 lira bakanlığımız tarafından, kaymakamlık üzerinden de 9 bin lira civarında, elektrik desteği verilmiş, başka destekler verilmiş. Fakat şu var; aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok. Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum.

"AİLENİN İÇİNDE BAŞKA PROBLEMLER VAR"

Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, onları da arka tarafta size izah edeyim. Ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum."