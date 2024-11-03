AK Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan'a 'İsrail' uyarısı! MİT ve MASAK’a seferberlik çağrısı yaptı

03 Kasım 2024 13:57 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 14:05

AK Partili Şamil Tayyar, İsrail ile yapılan ticaret konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardı. Türkiye'nin İsrail ile ticareti kestiği dönemde Filistin'e ihracatını yüzde 525 artırmasının şüpheli olduğunu söyleyen Tayyar, MİT ve MASAK'a ise seferberlik çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın nisan ayında İsrail ile ticari ilişkilerin kesildiğini açıklamasının ardından, Türkiye-İsrail arasındaki ticaret​ hacminde büyük düşüş yaşandı. Aynı süreçte Filistin​ ile Türkiye​ arasındaki ticaret hacminde yaşanan artış ise akıllarda soru işaretine yol açtı. AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, söz konusu ticaretin şüpheli olduğunu savunup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarıda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I UYARDI

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Şamil Tayyar, İsrail ile ticaretin düştüğü dönemde Filistin ile ihracatta yaşanan artışa parmak bastı. Güncel ticaret oranları üzerinden bir değerlendirme yapan Tayyar, Erdoğan'ın bu konuda doğru şekilde bilgilendirilmediğini iddia etti.

Filistin'e ihracat meselesinin kafa karıştırıcı çok sayıda şüpheli işlemi kapsadığını dile getiren Şamil Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'FİLİSTİN KAMUFLAJIYLA İSRAİL'E MAL SATILIYOR' İDDİASI

"Bu konuda Cumhurbaşkanımıza sağlıklı bilgilerin aktarılmadığını düşünüyorum. Kıblesi olmayan kimi sermayenin Filistin kamuflajıyla İsrail’e mal satma ihtimali yüksek gözüküyor. Bakın, geçen yılın ilk 9 ayında Filistin’e toplam 91 milyon 276 bin dolar ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 571 milyon 186 bin dolara çıkmış. İhracat artışı yüzde 525. İhracat kalemlerindeki bazı artışlar hayli dikkat çekici.

"MİT VE MASAK SEFERBER OLMALI"