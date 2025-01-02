AK Partili vekil Hüseyin Yayman 'PKK'nın silah bırakacağı' tarihi açıkladı!

02 Ocak 2025 18:22 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 18:27

Türk siyaseti MHP lideri Devlet Bahçeli ile DEM Parti'nin diplomasi trafiğini takip ederken PKK'nın silah bırakıp bırakmayacağı ise gündem oldu. Konuya ilişkin AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, silah bırakma tarihi için Şubat ayını işaret etti.

DEM Partili Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. DEM Parti'li isimlerin görüşmeleri sonrası akıllara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'PKK silah bıraksın, Öcalan TBMM'de DEM Parti grubuna konuşsun' dediği sözler akıllara geldi.

PKK​ SİLAH BIRAKACAK MI?

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan açıklama geldi. Şubat ayını işaret eden Yayman, "Şubat ayı içerisinde artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin, silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye'de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, önemli bir provokasyon olmazsa her şey yolunda ilerlerse şubat ayı içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağını görüyorum" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'nın açıklamaları şu şekilde:

"O gün Devlet Bahçeli'ye kızanlar, itiraz edenler, Meclis kürsüsünden ip atanlar, Suriye'de yaşanan gelişmelerden sonra herhalde bu çağrısının ne kadar tarihsel bir öneme sahip olduğunu hep beraber anlamışlardır. Sayın Bahçeli çağrısını yapmıştır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda düşüncelerini dile getirmiştir.

"SIRA DEM PARTİ'DEDİR"

Terörist başı Abdullah Öcalan bir açıklama yapmıştır. Şimdi sıra DEM Parti'dedir. DEM Parti'nin bu tarihsel sorumluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir. Şubat ayı içerisinde artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin, silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye'de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, önemli bir provokasyon olmazsa her şey yolunda ilerlerse şubat ayı içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağını görüyorum. Türkiye tarihini gerçekten olumlu yönde değiştirecek, Türkiye'nin ileri hamleler yapmasını sağlayacak birtakım gelişmelerin olacağını görüyorum."

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLAMIŞTI...

Öte yandan Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.