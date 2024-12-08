AK Partili vekil Özgür Özel'i hedef aldı: "Adam 3 günlük bir öngörüde bile bulunamıyor"

08 Aralık 2024 19:25 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 19:51

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suriye'de Beşar Esad rejiminin son bulmasının ardından, CHP lideri Özgür Özel'in dünkü sözlerini hatırlattı. Muhaliflerin Şam'a girdiği anda dahi Özel'in Esad ile temas kurulması talebini hatırlatan İpek "Adam 3 günlük bir öngörüde bile bulunamıyor" dedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Suriye ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Haluk İpek, Özgür Özel’in birkaç gün önceki “Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı” ifadelerini hatırlatarak, “Bugün Esad yönetimi kontrolü kaybetti. Adam 3 günlük öngörüde bile bulunamıyor” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı” yorumunda bulunmuştu.

"SURİYE PAZAR HALİNE GELECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefetle ilgili sözlerini hatırlatan İpek, “Türkiye’de gerçekten bir muhalefet problemi var. Suriye gibi kritik bir konuda bile böyle hatalı öngörülerle hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı. Ayrıca İpek, Esad rejiminin çöküşünün ardından Suriye’nin yeniden inşa sürecinde Türkiye’nin önemli bir rol oynayacağını belirterek, “Suriye, ürettiğimiz her malı satabileceğimiz büyük bir pazar haline gelecek” dedi.

"GABAR, TERÖRLE DEĞİL PETROL İLE ANILIYOR"

Kongrede bir diğer konuşmayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur gerçekleştirdi. Türk savunma sanayiindeki gelişmelere dikkat çeken Uygur, yerli ve milli üretimin yüzde 80 oranına ulaştığını ifade etti. Terörle mücadeledeki başarıların altını çizen Uygur, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da eskiden terör olayları ve şehit haberleriyle sarsılıyorduk. Bugün ise Gabar’da kendi petrolümüzü çıkartıyoruz” diyerek hükümetin terörle mücadeledeki kararlılığını vurguladı.