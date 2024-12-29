AK Partili Zeybekci'den asgari ücret çıkışı: Yeterli değil, el hak!

29 Aralık 2024 00:33 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 00:33

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Kırşehir’deki kongrede asgari ücretle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. 2003’te 100 dolar olan asgari ücretin bugün 660 dolara çıktığını belirten Zeybekci, bu rakamın yetersiz olduğunu söyleyerek uygulanması gereken ücreti açıkladı.

AK Parti​ Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Kırşehir’de düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin dış politikasının etkili bir şekilde sürdüğünü ve AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın ülkeye önemli hizmetler kazandırdığını vurguladı.

Türkiye’de yapılan altyapı ve sosyal hizmetlere dikkat çeken Zeybekci, "Otoyolları, hastaneleri, okulları kim yaptı? AK Parti yaptı, Cumhur İttifakı yaptı. Bugün Türkiye​'nin her köşesinde başı dik, alnı açık bir siyasi parti varsa o da AK Parti’dir. Taş üstüne taş koyduysak, bunun büyük kısmını biz yaptık." dedi.

"ASGARİ ÜCRET YETERLİ DEĞİLDİR, EL HAK"

Asgari ücret konusuna da değinen Zeybekci, mevcut rakamların yeterli olmadığını ancak geçmiş yıllara göre büyük bir ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Zeybekci "Refah nasıl artar biliyor musunuz? Üretimi ve malı artırarak artar. Çünkü üretimi, insanların satın alacağı ürünleri artırmadan ve üretim seferberliği yapmadan parayı artırırsanız sadece fiyatları artırırsınız. Bu da maalesef aciz siyasetin hastalığıdır. Şimdi yapılan hareketler sonuna kadar doğrudur. Yeterli midir? Yeterli değildir. Asgari ücret 2003'te 100 dolar iken bugün 660 dolara çıkmış. Yeterli mi? Yeterli değildir, el hak. Daha fazla olmalı. Daha çok olmalı, 1000 dolar, 1200 dolar olmalı. Ülke gelişsin, ülke kalkınsın. Onun için AK Partililer olarak başınızı hiç öne eğmeyin" dedi.