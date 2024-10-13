AK Parti'nin acı kaybı! Kahreden haberi Ömer Çelik duyurdu: Betül Önderoğlu hayatını kaybetti

13 Ekim 2024 11:39 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 11:41

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda acı haberi duyurdu. AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı üyesi Betül Önderoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

AK Parti​ Gençlik Kolları Teşkilatı üyesi Betül Önderoğlu'nun geçirdiği trafik kazası​ sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Önderoğlu'nun acı haberini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"TEŞKİLATIMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik Kolları teşkilatımızın fedakar ve çalışkan mensubu Betül Önderoğlu kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun"