AK Parti'nin acı kaybı! Eski milletvekili yaşamını yitirdi

04 Haziran 2024 14:18 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 14:56

AK Parti'nin Bursa teşkilatından acı haber geldi. AK Parti 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek vefat etti.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

72 yaşındaki Niyazi Pakyürek bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Pakyürek'in cenazesi 5 Haziran Çarşamba günü öğle namazını müteakip Vatan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

AK PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Pakyürek'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli ağabeyim 22. dönem AK Parti Bursa Milletvekilimiz Niyazi Pakyürek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Pakyürek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."

NİYAZİ PAKYÜREK KİMDİR?

1952 yılında Üsküp’te dünyaya gelen Pakyürek, daha önce serbest muhasebecilik, İl Genel Meclisi üyeliğinde bulundu. Hayatını kaybeden Pakyürek evli ve 2 çocuk babasıydı.

Pakyürek köşe yazarlığı ve televizyon yorumculuğu da yapmıştı.