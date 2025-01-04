AK Parti'nin büyük kongre tarihi açıklandı

04 Ocak 2025 00:14 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 00:16

AK Parti’nin 8. Büyük Olağan Kongre tarihi açıklandı. Kongrenin tarihi, partiyi seçimlere taşıyacak önemli kararların alınacağı süreç olarak dikkat çekiyor.

AK Parti’nin büyük kongre tarihi belli oldu. Partiyi seçimlere taşıyacak kadro ve yönetimin belirleneceği büyük kongre, 23 Şubat Pazar günü saat 10.00’da yapılacak. Ayrıca, il kongrelerinin tarihleri de netleşti. Ankara İl Kongresi 5 Şubat Çarşamba, İstanbul İl Kongresi ise 8 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.