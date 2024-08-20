AK Parti'nin kurucularından Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

20 Ağustos 2024 19:27 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 19:28

AK Parti'nin kurucularından, akademisyen, gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti. Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserleriyle tanınıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti'nin kurucularından, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "AK Parti'mizin kurucularından, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ersin Nazif Gürdoğan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, talebelerine, eğitim camiamıza ve AK Parti'mize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da başta olmak üzere pek çok siyasetçi katıldı.



