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 | Bengül Büyükhan

AK Parti'nin seçim planı! Hedef 360 vekile ulaşmak

AK Parti’de kongre sürecinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçildi. AK Parti kulislerinde erken seçim için milletvekili transferlerinin süreceği konuşulurken asıl hedefin 360 milletvekiline ulaşarak Meclis’ten seçim kararı çıkarmak olduğu iddia edildi.

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AK Parti'nin seçim planı! Hedef 360 vekile ulaşmak
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 09:41

AK Parti'de büyük kongre sürecinin ardından gözler kabinede yapılacak değişikliğe çevrildi. Kulislerde, AK Parti'de hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı için 360 vekile ulaşarak Meclis’ten seçim kararı çıkarmak olduğu iddia edildi. Parti kulislerinde ise erken seçim için 7 Kasım 2027 tarihi dillendirilmeye başlandı.

HEDEF 360 MİLLETVEKİLİ SAYISINA ULAŞMAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; kongre sürecini tamamlayan AK Parti'de, en önemli gündem maddesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açmak olacak. Bu kapsamda AK Parti'ye diğer partilerden milletvekili katılımlarının devam edeceği belirtiliyor. Kulislerde ise asıl hedefin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı için 360 milletvekili ile çoğunluğuna ulaşarak Meclis’ten seçim kararı çıkarmak olduğu konuşuluyor.

KAPILAR AÇIK TUTULACAK

Cumhur İttifakı cephesinde (AK Parti, MHP, Hüda-Par ve DSP) son katılımlarla birlikte sandalye sayısı 324’e ulaşmış durumda. Yeniden Refah Partisi’nin destek vermesi durumunda ise bu sayı 328’e çıkıyor. Ancak bu sayı Meclis’te seçim kararı alınmasında yeterli olmuyor. Seçim kararı alabilmek için 360 milletvekilinin oyu gerektiğinden, önümüzdeki günlerde bazı bağımsız milletvekillerinin yanı sıra, Gelecek, DEVA ve İyi Parti’den yeni katılımların olabileceği belirtiliyor. AK Parti yönetiminin de partiye katılımlar konusunda kapıları açık tutmaya devam edeceği belirtildi.

KULİSLERDE 7 KASIM 2027 KONUŞULUYOR

Parti kulislerinde bir süredir muhalefetin erken seçim taleplerine 2027 sonbaharı işaret edilerek karşılık veriliyor. Hatta seçim için 7 Kasım 2027 tarihi dillendirilmeye başladı. Muhalefetin 2026’dan sonraya kalan seçim için Meclis’ten alınacak bir karara destek vermeyeceklerini söylemesine rağmen, AK Parti yönetimi, “Günü geldiğinde hiç kimse seçimden kaçamaz. Bunu millete anlatamazlar. O nedenle şu anda en mantıklı yol, 2027 sonbaharında seçim yapılması olacaktır" görüşünü dile getiriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

AK PARTİ NE ZAMAN KURULDU?
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu. Parti bu sene 24. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak.
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