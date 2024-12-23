AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu! Kabaktepe, Abdullah Özdemir'i duyurdu

23 Aralık 2024 21:33 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 21:34

AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu. AK Parti İstanbul teşkilatı, 8. Olağan İl Kongresi öncesinde yeni bir heyecan yaşıyor. Partinin İstanbul İl Başkanlığı için aday gösterilen ismi İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıkladı. Kabaktepe yeni dönemde aday olmayacağını duyurmuştu. İşte detaylar...

AK Parti​İstanbul​ İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe​, partinin 8. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanlığı için Abdullah Özdemir’in aday gösterildiğini açıkladı. Kongrenin bir demokrasi şöleni ve dava bilincinin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Kabaktepe, Abdullah Özdemir’in yeni dönemde İstanbul teşkilatına öncülük edeceğini duyurdu.

Kabaktepe, AK Parti’nin köklü bir medeniyet hareketi olduğunun altını çizerek, kongrelerin bir yenilenme ve güçlenme vesilesi olduğunu ifade etti. "Bu dava, milletimizin değerlerini baş tacı eden, topluma hizmeti Hakk’a hizmet bilen büyük bir kadro hareketidir. Her kongremiz, bir bayrak yarışının en güzel örneklerini sergilemektedir” dedi.

Yeni İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir Abdullah Özdemir’in genç, dinamik ve vizyoner bir dava adamı olduğunu söyleyen Kabaktepe, İstanbul teşkilatının bu yeni liderlikle daha da güçleneceğini belirtti. “Abdullah Özdemir kardeşimiz, Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti olan bu aziz şehrimize hizmet bilinciyle hareket edecek ve teşkilatımızı yeni zaferlere taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, kongrenin İstanbul’a ve partinin teşkilatına hayırlı olmasını dileyerek, “Bu kutlu davayı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha da ileriye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlü, daha büyük zaferlere ulaşacağız” mesajını verdi.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

1983 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğan Abdullah Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” alanında yüksek lisans yapan Özdemir, siyasete AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başladı. 2007-2013 yılları arasında Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü ve gençlere yönelik önemli projelere imza attı. 2014 ve 2019 yıllarında İBB ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen Özdemir, 5 yıl boyunca İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı yaptı. 2022 yılında Bağcılar Belediye Başkanı seçilen Özdemir, kentsel dönüşüm, kent estetiği ve sosyal yaşam projeleriyle dikkat çekti.