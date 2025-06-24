AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca'ya ihraç talebi

Yalova'nın Altınova ilçesinde Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca için CHP'den AK Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atıldı. Fazlaca'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken CHP'den kritik bir hamle geldi.

OY BİRLİĞİYLE KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP İl Başkanı Erdem Doğancı, yazılı bir açıklamada bulunarak 16 Haziran'da Yerel Yönetimler Biriminden ilgili milletvekilinin Yalova'ya gelerek inceleme ve temaslarda bulunduğunu ifade etti.

Doğancı, milletvekilinin gözlem ve tespitlerinden oluşan raporun genel merkeze iletilmesinin ardından konunun, 23 Haziran'da gerçekleştirilen CHP MYK toplantısında gündeme alındığını belirterek, "Parti disiplinini zedeleyen eylemleri nedeniyle Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve Belediye Meclis Üyesi Sinan Aydın'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar, gelişen disiplin süreci ve diğer gelişmelerle ilgili olarak sürecin takipçisi olacağız ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.