AK Parti'ye katılım haberleri sonrası Erbakan'dan şantaj iddiasına Ömer Çelik'ten tepki geldi

13 Ağustos 2024 21:13 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 21:23

AK Parti 23'üncüncü yaşını kutlayacağı 14 Ağustos günü yeni üyelerini kabul etmeye hazırlanıyor. Parti değiştirmesi beklenen 16 belediye başkanının içinde Yeniden Refah Partili isimlerin de olduğu konuşuluyor. Yeniden Refah Parti Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti'yi şantaj yapmakla suçlayarak transferler sağladığını öne sürdü.

"AK PARTİ'YE KAYBETTİRİP CHP'YE KAZANDIRMA AMACIYLA HAREKET ETTİLER"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu iddialara yanıt vererek şöyle tepki gösterdi:



"Yeniden Refah Partisi hür iradeleriyle AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren Belediye Başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmaktadır.

Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti’de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur.

Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir.

CHP’ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ve dünya siyasetine damga vurmuş eser siyasetinin adresi olan AK Parti’nin kapısı, bu millete ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına açıktır."

ŞANTAJ İDDİASI

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti'ye 'siyasi şantaj' tepkisi göstererek partisinin belediye başkanlarının hizmetlerini engelleyerek onları transfer etmeye çalışmanın siyasi ve ahlaki bakımdan uygun bir davranış olmadığını dile getirdi.