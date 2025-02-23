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 | Banu İriç

AK Parti'ye üç milletvekili katılıyor! Barış Yarkadaş isimleri açıkladı

AK Parti’nin yaklaşan 8. Olağan Kongresi, sadece parti içi değişimlerle değil, sürpriz transfer iddialarıyla da gündemde. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın açıklamalarına göre, üç milletvekili AK Parti’ye katılabilir ve bu isimler arasında Serap Yazıcı, Ünal Karaman ve Salim Ensarioğlu yer alıyor. Özellikle Ensarioğlu’nun, CHP ile yürüttüğü görüşmelerin ardından rotasını AK Parti’ye çevirmesi dikkat çekiyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 00:16

AK Parti'nin yaklaşan 8. Olağan Kongresi öncesinde, partiye üç milletvekilinin katılması bekleniyor. TGRT Haber'de Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, kamuoyunda konuşulan isimlerin Serap Yazıcı, Ünal Karaman ve Salim Ensarioğlu olduğunu belirtti. Yarkadaş "Tayyip Bey yeni bir MYK ile girmek istiyor. 4 bakanın değişeceği biliniyor." diyerek siyasi kulislerde konuşulanları aktardı.

SALİM ENSARİOĞLU'NUN ADI CHP İLE ANILIRKEN AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Yarkadaş’ın aktardığı bilgilere göre, İYİ Parti’den istifa eden Salim Ensarioğlu, bir süre CHP ile temaslarda bulundu. Ancak, CHP içerisindeki bazı isimlerin bu sürece sıcak bakmadığı ve Ensarioğlu’nun partiye katılmasını engellediği öne sürüldü. Bunun üzerine, Ensarioğlu’nun AK Parti’ye geçeceği iddia edildi. Ensarioğlu 2023 yılının Aralık ayında İYİ Parti'den istifa etmişti.

"SERAP YAZICI'YI HULKİ CEVİZOĞLU İKNA ETTİ"

AK Parti’ye katılacağı konuşulan diğer isimlerden biri de Anayasa Hukuku Profesörü ve Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun. Gelecek Partisi’nin kurucularından olan Yazıcı, cumartesi akşamı partisinden istifa etmişti. Bu istifanın ardından hangi siyasi partiye katılacağı merak edilirken Yarkadaş, Yazıcı'yı AK Parti milletvekili Hulki Cevizoğlu'nun ikna ettiğini söyledi.

ÜNAL KARAMAN AK PARTİ'YE KATILIYOR

Öte yandan, adı AK Parti’ye katılacak isimler arasında geçen Ünal Karaman, Trabzonspor’un eski teknik direktörü olarak tanınsa da, siyasette de aktif bir geçmişe sahip. Karaman’ın AK Parti saflarına katılıp katılmayacağı ise kongre sürecinde netleşmesi beklenen konular arasında. Karaman Ocak ayında milletvekili seçildiği İYİ Parti'den istifa etmişti.

AK PARTİ KONGRESİ ÖNCESİ SİYASİ HAREKETLİLİK

AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi, parti içinde yeni katılımlar ve siyasi stratejiler açısından önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Parti yönetimi, kongre sürecinde yeni isimlerin katılımıyla güç kazanmayı hedeflerken, muhalefetten gelen isimlerle AK Parti'nin kadrosunu genişletmesi dikkat çekiyor.

Üç ismin AK Parti’ye katılımı konusunda resmi açıklamalar henüz yapılmazken, gelişmelerin kongrede netleşmesibekleniyor

Sıkça Sorulan Sorular

AK PARTİ KONGRESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ak Parti 8. Olağan Kongresi, 23 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek. 1.607 delege tarafından oy kullanması beklenen kongrenin saati 10.00 olarak belirlendi.
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