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Akrabalarını işe sokan CHP'li belediye başkanı Ahmet Özer'den bir skandal daha! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ağustos 2024 17:59 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 18:04
Akrabalarını işe sokan CHP&#039;li belediye başkanı Ahmet Özer&#039;den bir skandal daha! 

Geçtiğimiz günlerde Belediye Meclis Toplantısı'nda kayınçosunu belediyeye işe aldığını itiraf eden CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den bir skandala daha imza attı. Özer, belediyede Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafının yanına kendi fotoğrafını astı. 

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adaylığı kadar akrabalarını işe sokmasıyla da çok konuşuldu. 'Kent uzlaşısı' ile DEM Parti'nin de adaylığını Esenyurt'ta desteklediği Özer, geçtiğimiz günlerde kayınçosunu işe almasıyla gündeme gelmişti. Özer bu sefer de belediyede yaptığı değişikliklerle gündeme geldi. 

SKANDAL DÜZENLENEN PANELDE ORTAYA ÇIKTI! 

İlçede Esenyurt Belediyesi tarafından bir panel düzenlendi. Panelde Maltape Belediye Başkanı Esin Köymen de katılımcı olarak yer aldı. Panelin ardından Başkan Özer, Köymen'e plaket takdim ederken bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akrabalarını işe sokan CHP'li belediye başkanı Ahmet Özer'den bir skandal daha!  - 1. Resim

ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFININ YANINA KENDİ FOTOĞRAFINI ASTIRDI

Köymen ile birlikte fotoğraf paylaşan Özer'in makam odasındaki fotoğraflar dikkat çekti. Özer'in makam odasına, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı ile birlikte kendi foto fotoğrafını astığı görüldü. Özer'in bu hareketi tepkilere neden oldu.

Akrabalarını işe sokan CHP'li belediye başkanı Ahmet Özer'den bir skandal daha!  - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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