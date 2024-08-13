Meral Akşener deliye döndü: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğim, yargıda hesaplaşacağız

13 Ağustos 2024 09:31 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 09:44

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Özdağ, Akşener’in 2018 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bilerek yeniden cumhurbaşkanı seçtirdiğini söyledi. Özdağ’ın iddiaları şöyleydi:

"ADAMI CUMHURBAŞKANI SEÇİYORUZ"

“Meral hanım aday oldu, Muharrem İnce aday oldu. Partisinden az oy aldı. Akşener’in çalışmalarını yapan bir şirket vardı. Ben partiden ayrıldıktan sonra bana geldi. ‘Hocam Meral Hanım ile konuştum beni dinlemedi.

Ankara’da buluştuk beni dinlenilmeyen odaya götürdü. ‘Bana nedeni sorma. Adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Eğer adımı verirseniz inkar ederim’ dedi.” Bu cümleler üzerine dün Meral Akşener’in özel kalem müdürü Esma Bekar’a mesaj attım ve Akşener’le görüşmek istediğimi söyledim."

KILIÇDAROĞLU: MAALESEF İHANETİ DE GÖREBİLİYORUZ

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Meral Akşener için 3 gün önce yaptığı açıklamada "6 lider Türkiye’yi nasıl yöneteceğimiz konusunda bir ortak mutabakat metni üzerinde anlaşmışsak (ki bu metin bizim demokrasi tarihimiz açısından çok değerlidir), Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişte yapılacak Anayasa değişiklikleri konusunda anlaşmışsak masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık.

Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz.” demişti.

İKİ SİYASETÇİYE DE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener, özel kalem müdürü Esma Bekar aracılığıyla uzun zaman sonra sessizliğini bozdu. Sözcü'ye konuşan Akşener şunları söyledi:



“Bak bugün itibarıyla şimdi çalışmaya başladık. Avukatımla birlikte hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem de Ümit Özdağ’ı mahkemeye vereceğim. Çünkü ‘ihanet’ ve ‘ahlaksızlık’ çok ağır iki söz. Çok ağır söz ve benim bunları kaldırmam mümkün değil."

"MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ"

“Bundan sonra madem böyle işte böyle. Dilekçe çalışıyorum şu anda daha vermedim ama mahkemeye vereceğim. Dolayısıyla annemin amcası Yemen şehidi, babamın amcası İstiklal madalyalı Atatürk’ün arkadaşı bunu benim ailemin kaldırması mümkün değil.

Dolayısıyla dün de ‘ahlaksızlık’ dedi. Kılıçdaroğlu ve mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle. Her şeyin nasıl olduğunu çok açık, net ve kendi içimde tuttuğum her şey dahil dilekçede olacak.

Ümit Özdağ’ı da veriyorum. Ona da bugüne kadar çok hoşgörülü davrandım. Bir parti kurdu, bizden ayrıldı. Mümkün olduğunca dikkat ettim. Ama bugün itibarıyla onu da veriyorum ki yalanlamamıştım onun kurduğu cümleleri.

Mahkemede yalanlayacağım Özdağ’ı da. Hep beraber göreceğiz. Bana iftira atan elinde belge bilgi olduğunu iddia eden herkesi mahkemeye vereceğim. ‘Getir bakalım belgeni’ diye. Herkes kaçıyor.”