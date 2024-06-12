Akşener'in fotoğraflarını kaldırmak isteyen Rıdvan Uz'a kesin ihraç talebi!

12 Haziran 2024 19:46 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 20:07

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ile görüşme gerçekleştiren eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikili temasının yankıları sürüyor.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’un "Genel merkezimizden ve odalardan Meral Akşener’in tüm fotoğraflarını kaldıralım" önerisi üzerine harekete geçen Akşener, "İl ve ilçelerden fotoğraflarımı kaldırın" diyerek rest çekti.

Akşener dilekçede şu ifadeleri kullandı:

“12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz ‘beyefendinin’; “Kurucu Genel Başkan” olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı’nı ziyareti nedeniyle, fotoğrafımın Genel Merkez, Milletvekili, İl ve İlçe Teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım."

Parti genel merkezine yazı gönderen Akşener'in talebini ilettiği mektupta 'İçişleri Eski Bakanı' ibaresi ise dikkat çekmişti.

İYİ PARTİ'DEN İHRAÇ TALEBİ!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Hakan Şeref Olgun'un açıklamasına göre, Meral Akşener’in resimlerinin kaldırılmasını öneren Rıdvan Uz, Müsavat Dervişoğlu tarafından kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildi.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...