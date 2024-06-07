Akşener'in özel kalem müdürü TGRT Haber'e konuştu: Meral Hanım'ın İYİ Partiyle alakası yok!

07 Haziran 2024 21:47 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 22:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meral Akşener görüşmesinin detayları Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün sunduğu Medya Kritik'de masaya yatırılıyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fuat Atik, İYİ Parti eski lideri Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın görüşme sonrası TGRT Haber'e yaptığı açıklamaları Medya Kritik canlı yayınında paylaştı.

"İYİ PARTİYLE ALAKASI YOK"

Bekar, Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Akşener'in görüşme sonrası yapılan yorumları hayretle karşıladığını ifade etti. Bekar, "Meral Hanımın İYİ Partiyle alakası yok. İYİ Parti Meral Akşener'den korkuyor. İYİ Parti Akşener'i partiden ihraç etmeye çalışıyor." dedi.

Görüşmeye sadece kendisinin refakat ettiğini kaydeden Bekar, İYİ Parti'de Meral Akşener korkusu olduğunu kaydetti. Bekar, "Meral hanım açıklama yapmak zorunda değil" ifadelerini kullandı.

Akşener'in siyasete geri dönüp dönmeyeceği konusunda da değinen Bekar, "Hiç böyle bir planlamamızın olmadığını söyleyebilirim. Şu anda günlük hayatımıza bakıyoruz. Ankara'da bir ofis tutalım görüşmeler yapalım gibi Akşener'in böyle bir planı yok." diye konuştu.

"GÖREV TEKLİF EDİLMEDİ"

Akşener'e görev teklif edilmediğinin de altını çizen Bekar, MHP lideri Devlet Bahçeli ile şuan için bir görüşme olmayacağını belirtti. Bekar, ayrıca Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in görüşmede olmadığını kaydetti. Bekar, "Görüşmenin daveti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirilmişti.

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