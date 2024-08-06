Ali Babacan Mustafa Destici ile görüştü! Ziyaretin gündemi belli oldu

06 Ağustos 2024 14:37 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 14:52

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2 aylığına tatile girmesinin ardından Ankara'da bugün dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi genel merkezindeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Destici ve Babacan görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEMİ EKONOMİ

Kendisinin daha önce Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulunduğunu söyleyen Mustafa Destici, Babacan'ın da kendilerine iadeiziyarett yaptığını söyleyip, "Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosferi, başta ekonomi olmak üzere değerlendirdik. Ben kendilerine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Şahsında da bütün DEVA Partisi camiasına da saygılarımı sunuyor ve selamlarımı iletiyorum" diye konuştu.

BBP'nin yaklaşık 3 ay önce yeni genel merkezine taşındığını anımsatan Ali Babacan ise artık komşu olduklarından dolayı hoş geldin ziyareti yaptıklarını belirtip şunları söyledi:

"TÜRKİYE'DEKİ GENEL DURUMU DEĞERLENDİRDİK"

"Değerli Genel Başkan, bizim partimizin yeni kurulduğu dönemde, bize hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu sağ olsun. Bugün, meclis de kapandı artık biraz daha rahat bir sohbet imkanının olduğu dönemde, siyasi gündemin de biraz rahatladığı bir dönemde, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Heyetlerimiz kendi aralarında tanışma, sohbet etme fırsatı da buldu. Türkiye'deki genel durumu da şöyle kısaca bir karşılıklı genel değerlendirdik."