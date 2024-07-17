Ali Babacan'dan AK Parti'ye açık kapı: Teklif gelirse geri çevirmeyiz

17 Temmuz 2024 09:34 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:04

Özgür Özel çok sert konuştu! Asgari ücret ve emekli maaşı için ilk yorum

Özgür Özel çok sert konuştu! Asgari ücret ve emekli maaşı için ilk yorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni anayasa çalışmaları kapsamında dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Babacan, AK Parti ile yeniden iş birliği yapma ihtimaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DAVET GELİRSE GERİ ÇEVİRMEYİZ"

AK Parti’den iş birliği teklifi alıp almadığı yönündeki soruya, "Bayramlaşmalarda dahi bayramlaşma programımıza olumlu yanıt vermeyen bir iktidar söz konusu. Kurulduktan sonra herhalde 8 tane bayram geçirdik. Bugüne kadar bize böyle bir davet, teklif gelmedi. Eğer böyle bir davet teklifi gelirse diyalog ilkemiz çerçevesinde biz bunu geri çevirmeyiz" cevabını verdi.

Babacan sözlerine şöyle devam etti:

"Yapacağımız şey nasıl ki anayasada bütün hazırlıklarımızı masaya koyuyorsak, mesele diğer konularsa biz bütün hazırlıklarımızı masaya koyarız ve oradan çıkarız, yolumuza devam ederiz. Ülkenin sorunlarının çözülmesi için öncelikle hakiki demokrasiyle buluşabilmek gerekiyor. Yani gerçekten ülkenin özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi anlayışıyla yönetilmesi gerektiği konusunda önce bir anlaşabilmek gerekiyor."

"AYRILMAMIZIN KÖK SEBEPLERİ ORADA DURDUĞU SÜRECE..."

AK Parti’nin kurucularından olduğunu ancak temel ilkeler, temel değerler konusunda büyük anlaşmazlıklar yaşadıklarını belirten Babacan, “Bizim ayrılmamızın kök sebepleri orada durduğu sürece tekrar bir birliktelik söz konusu olmaz. Yani bunu ben açık bir şekilde ifade edeyim” dedi.

HÜKÜMETE EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ

Emekli aylığına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, enflasyon farkının 6 ay gecikmeli olarak emeklilere ve memurlara verildiğini söyledi. Babacan Türk Lirası cinsinden maaş alan herkesin yoksullaştığını ve refah kaybı yaşandığının da altını çizdi.

Emekliye yapılan zammın 'hakkın kısmen karşılanması' olduğunu söyleyen Babacan, "Çünkü gerçek hak, gerçek enflasyon kadar verilen zamdır. Aynı uygulamanın asgari ücretler için de yapılmasını ben elzem görürüm" diye konuştu.

Enflasyonun yılda yüzde 6-7 seviyesine düştüğü dönemlerde ara zam yaptıklarını hatırlatan Babacan, “Enflasyonun yüzde 70 olduğu yüzde 60 olduğu bir dönemde temmuzu pas geçmek ne demek ya? Yani milyonlarca insanın sırtından onların refahını düşürerek uygulanan bir ekonomik program bu ülkenin yarınlar için bir fayda getirmez” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkenin yönetiminin başında olduğu gibi ekonomi yönetiminin başında da olduğunu belirten Babacan şunları söyledi:

"Asgari ücretin temmuzda pas geçirmesi bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde yani bizim dönemimizde yaşanmamış bir şeydir. Mutlaka bunun da gereğinin yerine getirilmesi gerekir. Bu kul hakkıdır. Yani enflasyonu üretip yıllarca yanlış politikalarla, inatla enflasyonu patlatıp bu enflasyonun karşılığını asgari ücret diye vermemek kul hakkıdır."