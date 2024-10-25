25 Ekim 2024 17:30 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:30

Yaklaşık 2 hafta önce tek aday olarak katıldığı DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Ali Babacan'ın A takımı belli oldu.

Demokrasi ve Atılım Partisi'nde (DEVA) Genel Başkan Ali Babacan​'ın A takımı yenilendi. Partinin genel başkanvekilliği görevine eski Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı getirildi.

Hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Anayasa Mahkemesi eski üyesi Celal Mümtaz Akıncı oldu. Teşkilat İşleri Başkanlığı’nı ise Konya İl Başkanı Seyit Karaca üstlendi.

PARTİ YÖNETİMİNDE AZ GÖREV ALANLAR 'GÖLGE BAKAN'

TBMM çalışmaları nedeniyle parti yönetiminde pek fazla yer almayan milletvekillerine 'gölge bakan' görevi verildi. Yeni yönetimde 3 il başkanı yer aldı. DEVA Partisi’nin yeni yönetimi şöyle..

"MİLLETİ 2 KUTUPLU SİYASET DAYATANLARA İTİRAZIMIZ VAR"

Ali Babacan, kongre sonrası yaptığı açıklamada Türk siyasetinin 2 kutup arasına sıkıştırılmaya çalışıldığını belirtip şöyle konuşmuştu:

"Bunlar siyaseti 2 kutuplu hale getirip Türkiye'de siyaset yapma zeminini yok etmek istiyorlar. Türkiye'yi siyaset siyasetsizleştirmek istiyorlar. Siyaseti iki kutba ayırıp milletimizi birbirine kırdırmak istiyorlar, birbirine düşürmek istiyorlar. Çünkü ancak bu şekilde destek bulabiliyorlar. Bunlar siyaset zeminini yok edip çok sesliliğin, çoğulculuğun önünü kapatmak, Türkiye'nin renkliliğini siyah ve beyaz olarak iki alana hapsetmek istiyorlar. Bu model kavga üretir, çatışma üretir, çoğulculuğu yok eder ve Türkiye'yi geriye götürür. Bu model ülkeyi kırılmalara götürür. Bu model ülkeyi umutsuzluğa götürür. Bütün araştırmalarda şu anda başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımız ‘Gönlüme göre bir siyasi parti bulamıyorum. Beni temsil edecek insanlar bulmakta güçlük çekiyorum' diyorsa bu iki kutba hapsedilmiş siyasetin sonucu işte biz tam da bu sebeple diyoruz ki milletimizi iki tercihten birine zorlayan bu dayatmaya itirazımız var. Demokrasimize nefes aldıracak, milletimizin gönül rahatlığıyla destek vereceği güvenli yeni bir yola ihtiyaç var"