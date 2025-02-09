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Altılı masadan bir isim cumhurbaşkanı adaylığını duyurdu: Gültekin Uysal 2028 seçimlerinde aday
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Politika
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 | Banu Iriç

Altılı masadan bir isim cumhurbaşkanı adaylığını duyurdu: Gültekin Uysal 2028 seçimlerinde aday

Altılı masa üyesinden 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık açıklaması geldi. 2023 yılı ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan Altılı masanın Demokrat Partili üyesi Gültekin Uysal kararını açıkladı. Parti liderlerinden bir isim daha önümüzdeki seçim için adaylığını duyurmuştu.

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Altılı masadan bir isim cumhurbaşkanı adaylığını duyurdu: Gültekin Uysal 2028 seçimlerinde aday
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 20:13

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını ilan etti. Siyasi arenada dikkat çeken bu çıkış, gelecek seçimlere yönelik yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Cine 1 TV’ye konuşan Uysal, “Türkiye’nin, Demokrat Parti’nin temsil ettiği köklü değerlerle yeniden ayağa kalkması gerekiyor. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti'nin Cumhurbaşkanı adayıyım” dedi. Toplumun her kesiminin adil ve eşit bir yönetime kavuşması gerektiğini vurgulayan Uysal, partisinin köklü geçmişine atıfta bulunarak, Türkiye siyasetine yeniden yön verme iddiasında olduklarını belirtti.

Öte yandan, Gültekin Uysal, bir dönem Altılı masa olarak bilinen ittifakın üyeleri arasında yer almıştı. 2023 seçimlerinde aktif rol oynayan Uysal’ın 2028 adaylığı, muhalefet cephesinde nasıl karşılanacak, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

FATİH ERBAKAN DA 2028 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ADAY OLACAK

Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında adaylığını şu şekilde duyurmuştu: “Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Bununla ilgili hem teşkilatlarımızın hem kurmaylarımızın hem de seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var."

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